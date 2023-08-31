Дженнифер Грей, Донателла Версаче и другие звезды, которые изуродовали свои носы пластикой

Ринопластика, или операция по изменению формы носа, является одной из самых распространенных эстетических процедур среди звезд Голливуда. Она позволяет улучшить внешний вид и повысить самооценку. Однако даже среди актрис, имеющих доступ к лучшим хирургам, могут возникнуть неудачи.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о 5 выдающихся личностях, ставших жертвами неудачной ринопластики. Они перестарались в нескончаемых поисках "идеальных себя".

1. Джанет Джексон

Младшая сестра Майкла Джексона, американская певица, продюсер, танцовщица и актриса Джанет Джексон пожалела о том, что сделала ринопластику. Она хотела изменить свой афро-американский нос с широкими ноздрями. В результате получила не только неестественную форму с непропорционально маленьким кончиком, но и проблемы с дыханием.

2. Дженнифер Грей

Американская актриса Дженнифер Грей после съемок в фильме "Грязные танцы" имела потрясающий успех: ее номинировали на премию "Золотой глобус". Однако это не помогло звезде принять себя и собственную внешность: не нравилось, что нос "не вписывается" в стандарты красоты Голливуда. Дженнифер легла под нож, чтобы сделать ринопластику. После операции ни режиссеры, ни поклонники, ни родные не могли узнать знаменитость. Поэтому карьера дальше ролей второго плана не пошла.

3. Донателла Версаче

Итальянская модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче захотела удалить горбинку на носу. Результат ей не понравился. Форма стала несимметричной и не гармонировала с другими чертами лица. Чтобы исправить ошибку, звезда снова обратилась к пластическим хирургам. Сделала не только ринопластику, но и увеличила губы, грудь и уколола ботокс. Все это негативно повлияло на внешность кутюрье.

4. Кортни Лав

Эпатажная американская певица, гитаристка и киноактриса Кортни Лав в 80-х сделала ринопластику. Так она скорректировала широкий нос, кончик которого доставал до верхней губы. Эта процедура не была удачной, ведь произошло смещение перегородки, из-за чего нос стал несимметричным.

5. Приянка Чопра

Индийская модель, актриса и Мисс Мира 2000 Приянка Чопра была вынуждена лечь под нож из-за удаления доброкачественных новообразований полип. Во время операции врач повредил перегородку носа, поэтому ее нужно было реконструировать. Результат разочаровал знаменитость. Кроме этого, лишил ее большого количества контрактов в кино.

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