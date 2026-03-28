Бритни Спирс впервые вышла на связь после ареста за 'пьяное' вождение: как сейчас выглядит певица. Видео

Американская певица Бритни Спирс впервые за три недели после ареста за вождение в нетрезвом состоянии вышла на связь с поклонниками. Знаменитость показала, как проводит время со своим 19-летним сыном Джейденом и искренне поблагодарила всех людей, которые находятся рядом с ней в нелегкий жизненный период.

Видео дня

"Спасибо вам, друзья, за всю вашу поддержку. Проводить время с семьей и друзьями – это такое благословение! Оставайтесь добрыми", – написала исполнительница под новым роликом в своем Instagram. Стоит отметить, что очень быстро после создания поста селебрити закрыла свою страницу, однако видео успели сохранить ее фанаты и распространить на различных платформах.

Бритни Спирс предстала перед камерой в двух разных образах. Сначала певица одела белый костюм, состоящий из коротких шорт и топа, который открыл ее живот. Позже знаменитость нарядилась в более сдержанный аутфит, где скомбинировала джинсы-скинни, майку и пиджак.

На видео Бритни Спирс выглядела довольно счастливой. Она искренне улыбалась, общаясь с сыном, а также несколько раз продемонстрировала свои фирменные танцы. Как сообщает Daily Mail, на такое улучшение самочувствия артистки повлияло то, что она решила серьезно изменить свою жизнь. После ареста звезда ни разу не употребляла спиртного и регулярно посещает встречи группы Анонимные Алкоголики в Лос-Анджелесе.

Арест певицы

5 марта стало известно, что полицейские арестовали Бритни Спирс из-за вождения в нетрезвом состоянии. Как сообщали правоохранители, артистка "нестабильно" управляла автомобилем на высокой скорости, поэтому ее доставили в главную тюрьму округа Вентура в Лос-Анджелесе. Звезда прошла "несколько тестов на трезвость" и уже в 6 утра того же дня была освобождена. Расследование по делу Спирс еще продолжается.

Тогда адвокат Тре Ловеллы отмечал, что артистке вряд ли будет грозить тюремное заключение, однако условного наказания она скорее всего не избежит: "Ей грозит штраф, требование пройти образовательную программу по формированию ответственного поведения после управления авто в нетрезвом состоянии. Возможно, ее лишат водительских прав".

Через несколько дней после инцидента близкий товарищ Бритни Спирс сообщил, что с исполнительницей все хорошо. Он также отмечал, что арест не станет для звезды "скользким склоном", который может привести к ухудшению ее состояния.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!