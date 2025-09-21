Британцы обвинили Меланию Трамп в 'плагиате' во время визита в Англию: почему претензии бессодержательны

Государственный визит Дональда Трампа и его жены Мелании в Великобританию, кроме политической составляющей, традиционно привлек немало внимания к модным образам первой леди США. Однако на этот раз в центре внимания британских таблоидов оказалось не ее платье для государственного банкета или шляпка, а осенний ансамбль, в котором она появилась рядом с принцессой Кейт Миддлтон.

Британское медиа Hello! отметило, что Мелания якобы "украла" образ герцогини Эдинбургской Софи. Там написали: "Мелания Трамп просто украла образ герцогини Софи, и никто этого не заметил".

Причиной стали каштановый замшевый жакет от Ralph Lauren и брюки от Loro Piana, которые американская первая леди сочетала с балетками с характерной золотой пряжкой.

По мнению журналистов, этот комплект был слишком похож на наряд, который герцогиня Софи выбрала для официального фото по случаю 25-летия брака с принцем Эдвардом еще в июне 2024 года.

Почему претензии бессодержательны

Основания для претензий оказались довольно шаткими:

Во-первых, речь идет не об эксклюзивно пошитом наряде , а о вещах из коллекций известного бренда, доступных любому.

Во-вторых, коричневые жакеты и замшевые ткани – классический выбор для осеннего сезона, поэтому сходство образов объясняется скорее модными тенденциями, а не "плагиатом".

Кто такая герцогиня Софи

Софи Хелен Рис-Джонс, ныне герцогиня Эдинбургская, является женой принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Они поженились в 1999 году и живут в поместье Бегшот в Суррее. До брака Софи работала в сфере связей с общественностью, а после свадьбы активно поддерживает мужа в королевских делах.

В 2024 году пара отметила серебряную свадьбу (25 лет), опубликовав новый портрет, где герцогиня появилась в замшевом жакете и полосатом свитере – именно это фото и стало отправной точкой для сравнений с образом Мелании Трамп.

Образы Мелании Трамп во время государственного визита

В течение визита Мелания Трамп продемонстрировала несколько эффектных выходов. Прибыв в Британию, она появилась в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с высоким вырезом и шляпой от Dior в оттенке фиолетового.

Для государственного банкета она выбрала платье цвета подсолнуха от Carolina Herrera с сиреневым поясом и туфлями Manolo Blahnik. На частной встрече с королевой Камиллой поразила карамельным костюмом от Louis Vuitton с обувью из змеиной кожи.

Как писал OBOZ.UA, самым обсуждаемым стал совместный выход Мелании Трамп и королевы Камиллы в Виндзоре: желтое платье первой леди и синий наряд королевы вместе образовали цвета украинского флага. По данным британских медиа, стилисты с обеих сторон тщательно согласовывали оттенки, чтобы подчеркнуть символику единства.

