В сети подняли на смех Меланию Трамп, которая встретилась с королевской семьей в непрактичном образе: что с ним не так. Фото

Образ жены президента США Дональда Трампа – Мелании Трамп – на встрече с королевской семьей Великобритании стал "горячей" темой для обсуждения в сети. Первая леди выбрала для официального визита довольно непрактичный аутфит, чем спровоцировала волну насмешек.

Она прибыла в Виндзорский замок в деловом костюме с юбкой и приталенным пиджаком, который дополнила фиолетовой шляпой. Именно головной убор жены американского лидера вызвал бурную реакцию общественности.

Дело в том, что шляпа Мелании Трамп прикрывала половину ее лица. Многие юзеры отметили, что из-за такого выбора аксессуара собеседники не могли смотреть в глаза первой леди США, да и она якобы не могла четко рассмотреть, что происходит вокруг. Кто-то даже сравнил ее шляпу с летающей тарелкой пришельцев.

"Мелания выбрала огромную шляпу, чтобы никто не мог внимательно наблюдать за ее взглядом".

"Фиолетовая шляпа Мелании имеет форму НЛО".

"Есть более важные вещи, о которых можно поговорить, но я просто хочу сказать: под этой шляпой буквально не видно половины лица Мелании. Она видит только ее края, а все остальные разговаривают с ее подбородком".

"Мелания со своими шляпами-сомбреро становится примером безвкусицы. 10 с плюсом за сдержанную элегантность Кейт Миддлтон".

Кстати, выбор головных уборов Меланий Трамп не впервые вызывает шумиху в сети. На инаугурацию своего мужа она выбрала темный образ со шляпой, за которой тоже не было видно половины лица. Что интересно, тогда часть юзеров была в восторге от образа, а кто-то его откровенно раскритиковал.

Визит Дональда и Мелании Трамп в Великобританию

Президент США совершил второй государственный визит в Великобританию вместе со своей женой. Перед вылетом из США Трамп подчеркнул, что хочет помочь Лондону усовершенствовать торговое соглашение, а также планирует встретиться со своим "другом" Чарльзом III.

В среду американский лидер с женой прибыли в Виндзорский замок. Там их встретили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Отмечается, что для визита привлечен крупнейший в истории Великобритании почетный караул – 1300 военнослужащих армии, Королевского флота и ВВС.

Однако приезд Трампа не обошелся без скандалов. На фоне визита президента США возле замка собрались протестующие и вывели на стену изображение политика рядом с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

Мнения экспертов о стиле Мелании Трамп

Первая леди США часто посещает официальные мероприятия, поэтому, соответственно, оказывается в центре внимания общественности. Нередко под прицел попадают ее образы. Так, например, после инаугурации Дональда Трампа оценку аутфиту жены политика дала украинский дизайнер Виктория Гресь в комментарии OBOZ.UA.

По словам модельера, в аутфите Мелании Трамп была продумана каждая деталь. Сдержанный монохромный лук жены американского политика отражал ее образ сильной и волевой женщины, которая уверена в себе.

Не остался без внимания и аутфит Мелании Трамп во время похорон Папы Римского Франциска. Первая леди посетила церемонию прощания в черном двубортном платье-пальто, кружевной вуали, перчатках и классических туфлях-лодочках. Ее образ идеально соответствовал требованиям Ватикана для женщин на подобных мероприятиях.

Журналистка и писательница Джейн Типпетт отметила: для Мелании этот выход стал очередной вехой в строительстве собственного публичного наследия. Ее взвешенный выбор бренда Dolce & Gabbana имел более глубокий смысл: основатели модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана часто отражают в своих коллекциях традиционные католические мотивы, что перекликается с личной историей Мелании – первой католички на посту первой леди США после Жаклин Кеннеди.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пяти худших образах Мелании Трамп, в которых она появлялась на публике.

