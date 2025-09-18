Мелания Трамп и королева Камилла вышли в свет в цветах украинского флага: образ выбирали месяцами. Фото

Во время государственного визита Дональда Трампа в Великобританию произошло событие, которое вызвало большой резонанс в дипломатических и модных кругах. Первая леди США Мелания Трамп и королева Камилла появились на ужине в Виндзорском дворце в образах, которые вместе образовали символическое сочетание цветов украинского флага.

В центре внимания оказалась Мелания Трамп в ярко-желтом вечернем платье Carolina Herrera с открытыми плечами. Элегантный наряд был подчеркнут широким поясом и классическими туфлями на каблуках от Manolo Blahnik, пишет Page Six.

Образ завершали изумрудные серьги, придавшие еще большую изысканность ее появлению. По словам сотрудников Белого дома, подготовка к этому выходу началась за несколько месяцев: оттенки, фасоны и даже аксессуары тщательно согласовывались, чтобы соответствовать требованиям королевского протокола.

Королева Камилла дополнила желтый образ первой леди своим выбором платья глубокого синего цвета. Это позволило создать гармоничное сочетание, которое четко ассоциируется с украинским флагом.

Как сообщают британские медиа, стилисты Букингемского дворца и команда Мелании Трамп координировали оттенки заранее, чтобы избежать нежелательных совпадений и одновременно подчеркнуть единство. Один из чиновников даже признался, что перед подобными выходами "звонят и уточняют – какой именно синий будет нарядом, чтобы цвета дополняли, а не соревновались".

Ужин в Виндзорском дворце стал одним из главных событий государственного визита Дональда Трампа в Британию. На мероприятии присутствовали также король Чарльз III, принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин.

Кейт также произвела впечатление, появившись в золотом платье от Phillipa Lepley и легендарной тиаре "Узел влюбленного", ранее принадлежавшей принцессе Диане. Ее появление после перерыва в публичной жизни, связанного с лечением рака, стало отдельным символическим моментом для британцев.

Эксперты отмечают, что выбор Мелании Трамп и Камиллы имел не только эстетическое, но и дипломатическое значение. В случаях, когда главные участники события не произносят публичных речей, именно одежда становится "языком жестов", с помощью которого передаются политические сигналы.

По данным источника, для подготовки визита привлекались отдельные советники, которые занимались вопросами символики и протокола. Наряду с обсуждением подарков и церемониальных деталей большое внимание уделялось именно тому, какие месседжи должны передать публичные выходы президентской четы.

Следующие дни визита тоже обещают быть насыщенными. Вместе с Камиллой и принцессой Кейт первая леди примет участие в мероприятиях с детьми и молодежью – в частности посетит Кукольный дом королевы Марии, Королевскую библиотеку и скаутскую программу "Белки" во Фрогморских садах. Там планируется более неформальное общение, которое, по мнению королевских экспертов, должно подчеркнуть человеческую сторону монархии и американского лидерства.

