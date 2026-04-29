'У нас есть деньги'. Огневич ответила, как им с Тиной Кароль удается роскошно выглядеть после 40 и нарвалась на хлесткий комментарий от певицы

Ответ певицы Златы Огневич о внешности и уходе за собой после 40 лет вызвал активное обсуждение в сети после того, как отрывок ее слов вырвали из контекста и распространили в соцсетях. В публикации осталась лишь фраза о том, что "у нас просто есть деньги", что заставило вмешаться ее коллегу Тину Кароль, которая решила "отвечать сама за себя".

Видео дня

Полный ответ певицы прозвучал в интервью Еве Коршик. Во время разговора ведущая сделала комплимент внешности Огневич и Тины Кароль, отметив, что обе певицы имеют очень ухоженный вид, хорошую кожу и фигуру, и спросила, в чем заключаются их "секреты красоты".

В ответ Злата Огневич сначала сказала, что в хорошей внешности весомую роль играют деньги.

"У нас просто есть деньги, чтобы за собой ухаживать", – прозвучало в интервью.

В дальнейшем певица отметила, что не существует одного универсального "секрета" внешнего вида, а результат формируется через ежедневные привычки. Она подчеркнула, что ключевую роль играет дисциплина, без которой невозможны стабильные результаты.

Среди основных составляющих она назвала питание, регулярные тренировки, полноценный сон, а также постоянный профессиональный уход у косметологов. Огневич упомянула процедуры, в частности различные виды массажей и терапий, а также использование качественной уходовой косметики. Она подчеркнула, что такие вещи не дают эффекта "раз и навсегда", а работают лишь при условии регулярности и системности.

Какой фрагмент взбудоражил сеть

В Instagram интернет-пользовательница распространила лишь один коротенький фрагмент из интервью, который ей отозвался, что исказило сказанное Златой Огневич.

Ева Коршик: "Вы с Тиной Кароль так хорошо выглядите внешне: и фигура, и кожа... Какие секреты существуют для такого невероятного вида?"

Злата Огневич: "У нас просто есть деньги, чтобы за собой ухаживать".

В полной версии интервью Огневич объясняет, что речь идет о комплексе факторов – время, дисциплину, доступ к профессиональным специалистам и регулярные процедуры, которые требуют затрат. В сокращенной – осталась только реплика о деньгах, тогда как объяснение о системном подходе к уходу отсутствовало.

Стоит отметить, что комментаторы под сообщением ограничились лишь этим коротким фрагментом и согласились с суждением Златы Огневич о деньгах.

"Наконец-то кто-то это сказал".

"Хоть одна честно и откровенно сказала правду, а не эти "да это все спорт, смузи, 8 часов сна – и ты как 20-летняя".

"Как ни крути, правда".

"Всему основа – иметь финансы для того, чтобы хорошо выглядеть".

"Очень грустно, когда в комментариях люди говорят, что не нужны деньги для ухода за собой. Как будто они голову моют ромашкой или крапивой, или персональный тренер в зале дается бесплатно каждому. Желание и дисциплина есть у большинства женщин, но финансовая возможность, чтобы оставлять детей с няней дома и ездить в зал с личным тренером – это действительно дорого".

"Наконец-то раскрыли "секретный секрет".

Как отреагировала Тина Кароль

В комментариях под постом с "обрезанным" фрагментом появилась реакция Тины Кароль, которую также упоминали в интервью. Певица эмоционально отреагировала на интерпретацию слов, отметив, что финансовый аспект не является определяющим во внешности.

"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя – это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа – это ваши привычки и образ жизни. Причинно-следственная связь в другом! #яскажузасебесама", – высказалась Тина Кароль.

Соответственно, певица сделала свои выводы лишь из вырванного из контекста эпизода интервью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о личной жизни певицы Златы Огневич. Артистка признавалась, что дважды получала предложения руки и сердца, имела длительные отношения с мужем, который некоторое время не работал и жил за ее счет, а также объяснила, почему сейчас сознательно не планирует детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!