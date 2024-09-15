Борода принца Уильяма наделала шум в сети. Фото

Британский принц Уильям временно перестал брить бороду и спровоцировал массовое обсуждение своей щетины в сети. Интернет-пользователи в восторге от нового имиджа Его Высочества и называют образ удивительным.

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Решение не брить лицо принц Уильям принял 1,5 недели назад. Еще 5 сентября на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram были опубликованы видео, на которых Его Высочество имело щетину. А на последних снимках он красовался с короткой бородой.

Член королевской семьи вышел представлять своего отца короля Чарльза III во время Парада суверенов в Королевском колледже ВВС в Кранвелле, Англия, в новом амплуа. Как военный, он надел форму командира авиации и нацепил немало медалей на нее, а также звезду и ленту рыцарского ордена Подвязки.

"Я рад видеть здесь столько семей и друзей. Хотя я не заканчивал обучение на этом плацу, я закончил здесь летную подготовку, поэтому я знаю кое-что о празднованиях, которые состоятся позже, поэтому я обещаю, что займу всего несколько минут вашего времени!" – говорил принц Уильям во время своей речи, пишет FoxNews.

После публикации фото с события фолловеры семьи Уэльской взорвались в комментариях комплиментами и призывами сохранить бороду:

"Принц Уэльский с бородой еще более симпатичен!"

"Эта борода вам очень подходит, и вы сегодня выглядели очень красиво".

"Он выглядит гораздо красивее! Мне нравится".

"Сейчас он на стадии небрежности. Ему нужно отрастить ее до такой степени, чтобы она стала должным образом ухоженной, как борода Георга V. Отец и дед Уильяма отрастили красивые бороды, но впоследствии оба их сбрили".

"Борода поможет привлечь еще по крайней мере несколько миллионов к нашему делу".

"Ему точно следует оставить бороду. Ого".

Однако некоторые вспомнили о его младшем брате принце Гарри, который, кстати, сегодня празднует свое 40-летие. Фолловеры раскритиковали "мелочность" принца Уильяма и вспомнили ему критику 2018 года.

"Так много комментариев "люблю бороду", на 100% от тех самых людей, которые призывали Гарри побриться".

"Думаю, это правда, что Гарри сказал в своей книге об Уильяме, который устроил истерику из-за того, что он не мог носить бороду на своей свадьбе, и злился, что Гарри смог это сделать. Никогда не думал, что Уильям такой мелочный и завидует Гарри. Думаю, теперь, когда бабушка умерла, борода осталась".

Напомним, с бородой принц Уильям появлялся месяц назад на видеообращении с Кейт Миддлтон. Они вместе записали видео для спортсменов Великобритании по случаю завершения Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям появился на видео Кейт Миддлтон, когда она сообщала о своем прогрессе лечения рака. Поведение королевских лиц поразило экспертов.

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