Борода принца Уильяма наделала шум в сети. Фото
Британский принц Уильям временно перестал брить бороду и спровоцировал массовое обсуждение своей щетины в сети. Интернет-пользователи в восторге от нового имиджа Его Высочества и называют образ удивительным.
Решение не брить лицо принц Уильям принял 1,5 недели назад. Еще 5 сентября на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram были опубликованы видео, на которых Его Высочество имело щетину. А на последних снимках он красовался с короткой бородой.
Член королевской семьи вышел представлять своего отца короля Чарльза III во время Парада суверенов в Королевском колледже ВВС в Кранвелле, Англия, в новом амплуа. Как военный, он надел форму командира авиации и нацепил немало медалей на нее, а также звезду и ленту рыцарского ордена Подвязки.
"Я рад видеть здесь столько семей и друзей. Хотя я не заканчивал обучение на этом плацу, я закончил здесь летную подготовку, поэтому я знаю кое-что о празднованиях, которые состоятся позже, поэтому я обещаю, что займу всего несколько минут вашего времени!" – говорил принц Уильям во время своей речи, пишет FoxNews.
После публикации фото с события фолловеры семьи Уэльской взорвались в комментариях комплиментами и призывами сохранить бороду:
- "Принц Уэльский с бородой еще более симпатичен!"
- "Эта борода вам очень подходит, и вы сегодня выглядели очень красиво".
- "Он выглядит гораздо красивее! Мне нравится".
- "Сейчас он на стадии небрежности. Ему нужно отрастить ее до такой степени, чтобы она стала должным образом ухоженной, как борода Георга V. Отец и дед Уильяма отрастили красивые бороды, но впоследствии оба их сбрили".
- "Борода поможет привлечь еще по крайней мере несколько миллионов к нашему делу".
- "Ему точно следует оставить бороду. Ого".
Однако некоторые вспомнили о его младшем брате принце Гарри, который, кстати, сегодня празднует свое 40-летие. Фолловеры раскритиковали "мелочность" принца Уильяма и вспомнили ему критику 2018 года.
- "Так много комментариев "люблю бороду", на 100% от тех самых людей, которые призывали Гарри побриться".
- "Думаю, это правда, что Гарри сказал в своей книге об Уильяме, который устроил истерику из-за того, что он не мог носить бороду на своей свадьбе, и злился, что Гарри смог это сделать. Никогда не думал, что Уильям такой мелочный и завидует Гарри. Думаю, теперь, когда бабушка умерла, борода осталась".
Напомним, с бородой принц Уильям появлялся месяц назад на видеообращении с Кейт Миддлтон. Они вместе записали видео для спортсменов Великобритании по случаю завершения Олимпиады-2024 в Париже.
Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям появился на видео Кейт Миддлтон, когда она сообщала о своем прогрессе лечения рака. Поведение королевских лиц поразило экспертов.
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