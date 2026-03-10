Больше не похожа на Барби: Марго Робби кардинально изменила прическу и стиль

Австралийская актриса Марго Робби кардинально сменила имидж и впервые показала новую прическу на Неделе моды в Париже. Звезда появилась на показе женской коллекции Chanel осень/зима 2026–2027 с короткими волосами и челкой, отказавшись от своего привычного длинного блонда.

Актриса посетила показ 9 марта, пишут в Vogue, где она появилась с обновленным имиджем. Робби попрощалась с длинными волосами, которые еще недавно носила во время промотура нового фильма, и выбрала модную стрижку – удлиненный боб длиной между подбородком и ключицами.

Новая прическа звезды имеет рваную челку, которая спадает к бровям, а волосы уложены в легкие взъерошенные волны. При этом Робби сохранила свой фирменный светлый оттенок с золотистыми переливами. Над образом актрисы работал стилист Сервандо Мальдонадо, который назвал такой вариант стрижки современным и универсальным.

По словам стилиста, удлиненный боб с челкой легко укладывать и трансформировать для разных образов. Такая длина позволяет как носить волосы распущенными, так и убирать их назад, создавая другие прически.

Для появления на модном показе актриса выбрала сдержанный образ. Она надела полупрозрачную белую майку с круглым вырезом и сочетала ее с мешковатыми джинсами. Образ дополнили двухцветные туфли на каблуках и коричнево-серая сумка на серебряной цепочке.

От украшений Робби почти отказалась – на ней были лишь небольшие серьги-кольца и обручальное кольцо. Макияж также остался максимально естественным: легкий тон, румяна и нюдовый оттенок на губах.

Появление актрисы на Неделе моды состоялось во время ее промотура фильма "Грозовой перевал", где она сыграла Кэтрин Эрншоу. На премьерах и публичных мероприятиях Робби часто выбирала образы, вдохновленные атмосферой эпохи, в которой происходят события романа.

Ранее актриса также использовала стиль своих героинь для выходов на красные дорожки. В частности, после роли в фильме Барби она долгое время ассоциировалась с образом куклы – со светлыми длинными волосами и гламурными образами.

