Больной раком мужчина поговорил с Кейт Миддлтон наедине и рассказал, какая она в реальной жизни

Больной раком мужчина Питер Бартон встретился с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время ее визита в лондонскую больницу Royal Marsden. 60-летний пациент поговорил с ней наедине, а позже рассказал журналистам, что герцогиня в реальной жизни отличается от ее сдержанного образа перед камерами.

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Миддлтон, недавно прошедшая курс лечения от онкологии, взяла мужчину за руку, когда была в его палате. По словам Бартона, он почувствовал себя единственным человеком в комнате, когда она его навестила, передает Mirror.

"Мне сказали, что мы встретимся с VIP-персоной, и я подумал, что это будет принц Уильям, но, к моему удивлению, это была Ее Королевское Высочество, – рассказал мужчина. – Разговор с Кейт, которая сама переболела раком, был действительно особенным. Я чувствовал, что она искренне сопереживает мне и тому, через что я прохожу. Когда вы видите королевскую семью по телевизору, они выполняют определенную роль, но Кейт была чрезвычайно доброжелательной, искренне интересовалась тем, что я хотел сказать, и уделяла время один на один мне и каждому пациенту".

По словам Бартона, Миддлтон посетила дневное отделение, где сама проходила лечение. Мужчина, борющийся с раком костного мозга, и прошедший курс химиотерапии, уверен, что Кейт прибыла из-за того, что действительно хотела встретиться с пациентами, а не просто ради возможности сделать фото.

"Мы говорили о том, что люди больше думают об онкобольных, а не о семьях, которые за ними ухаживают, а это может быть непросто, – добавил пациент. – Она чувствовала то же самое со своими мужем и детьми. Также было приятно узнать, что Кейт сама проходила лечение в Royal Marsden".

Напомним, Кейт Миддлтон публично сообщила о том, что больна раком, в марте 2024 года. В сентябре принцесса Уэльская успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Миддлтон собирается вернуться на публику во время награждения премии BAFTA 2025, которое состоится в феврале.

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