Грандиозное возвращение: стало известно, на каком светском мероприятии появится Кейт Миддлтон после года перерыва из-за рака

Английская принцесса Кейт Миддлтон планирует вернуться на публику во время награждения телепремии BAFTA 2025 в феврале. В 2023-м она посещала это светское мероприятие, но в прошлом году его пришлось пропустить из-за операции на брюшную полость, а позже – лечения рака.

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Именно BAFTA станет для принцессы наибольшим возвращением к общественным и королевским делам. Медиа Daily Express отмечает, что компанию Кейт Миддлтон 16 февраля должен составить ее муж – принц Уильям.

Инсайдеры сообщают, что организаторы BAFTA прилагают все усилия, чтобы на этом событии наконец-то появилась принцесса. Глава комитета Анна Хиггс также выразила надежду, что Миддлтон будет сопровождать принц Уильям, занимающий пост президента BAFTA с 2010 года.

"BAFTA имеет тесные связи с Уильямом и Кейт и прилагает все усилия, чтобы обеспечить присутствие Кейт на нынешней церемонии награждения. Она (BAFTA. – Ред.) прислала ей самые теплые пожелания, когда она сообщила о своем диагнозе рака, и надеется, что она появится вместе с Уильямом в том, что станет ее большим возвращением в шоу-бизнес после выздоровления. Все, что BAFTA может сделать, чтобы работать рядом с Кейт, она сделает", – утвердил инсайдер.

Напомним, в прошлом году Кейт Миддлтон пропустила церемонию из-за онкологии, о которой она публично сообщила в марте. В сентябре принцесса успешно завершила курс химиотерапии и заявила, что сосредоточена на здоровье и восстановлении.

Для BAFTA принцесса является важным гостем. В 2017 году она впервые посетила церемонию вместе с принцем Уильямом, а ее эффектные выходы на красную дорожку неоднократно привлекали внимание модных критиков. Один из самых памятных образов – элегантное платье Alexander McQueen, которое она избрала на церемонию в 2023 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям трогательно поздравил 43-летнюю Кейт Миддлтон с днем рождения и показал ее домашнее фото.

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