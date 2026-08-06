"Рад поклониться этой земле и этому народу". Лидер группы "Ногу свело!" обратился к украинцам после внезапного приезда в Киев

Российский музыкант и лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский, который неожиданно прибыл в Киев, обратился к украинцам. Вместе с правозащитником Марком Фейгиным артист посетил довольно знаковое место – Михайловскую площадь, где была организована выставка разбитой техники оккупантов, и прямо заявил: рад, что имеет возможность поклониться нашему прекрасному народу.

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Более того, Украину он назвал "благословенной землей". Соответствующее видео Фейгин опубликовал на своей странице в Instagram пятого августа, когда столица пережила очередной террористический обстрел со стороны РФ.

"Марк, рад видеть вас на этой благословенной земле. Хотел пожелать доброго утра, но оно не для всех было добрым. И ночь была не спокойной. Все равно я в каком-то смысле рад, по крайней мере тому, что у меня есть возможность повидаться с Марком и поклониться этой замечательной земле и этому замечательному народу", – сказал исполнитель.

Покровский и Фейгин также посетили Майдан Независимости в Киеве, где с начала полномасштабной войны был создан мемориал с флагами, посвященный погибшим украинским защитникам. Они воочию увидели, какую огромную цену платит наш народ, чтобы отстоять сою свободу.

Напомним, что о своем первом за 15 лет визите в Украину лидер группы "Ногу свело!" сообщил 5 августа. Тогда Максим Покровский на себе ощутил реалии жизни украинцев в условиях большой войны, ведь попал под российский обстрел. Рядом с местом, где остановился артист, раздавались громкие взрывы, поэтому он был вынужден спуститься в укрытие.

В течение той ужасной ночи Покровскому даже пришлось изучать украинский язык на ходу, чтобы читать новостные каналы и понимать степень опасности. Отметим, что причину внезапного визита в Украину он пока не называет.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Галкин и Пугачева назвали условие, при котором приедут в Киев с концертом.

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