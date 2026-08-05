Солист группы "Ногу свело!", который выступал в оккупированном Крыму, впервые за 15 лет приехал в Украину и попал под обстрел: учил украинский на ходу

Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский рассказал, что был вынужден провести первую за 15 лет ночь в Украине в укрытии, поскольку РФ в очередной раз нанесла массированный террористический удар по нашим городам. Артист, который в свое время оскандалился выступлениями в оккупированном Крыму, приехал в Киев и на себе ощутил, как в последние годы украинцы живут под сильными взрывами.

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О попадании под российский обстрел музыкант сообщил в своем Instagram. Что интересно, чтобы следить за новостными каналами и понять всю степень опасности, Покровский с другом даже на ходу учил украинский язык.

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"Это мое первое утро в Киеве за 15, а может и больше лет. Соответственно, и первая ночь, которая не была спокойной. Была очень серьезная атака и баллистическими ракетами, и дронами", – сказал артист.

На видео Максим Покровский запечатлел, как прошла ужасная ночь в столице. Когда раздался сигнал воздушной тревоги, а за ним первые взрывы, солист группы "Ногу свело!" вышел на улицу. Очень скоро из-за вражеского удара в столице стало все громче, поэтому он спустился в укрытие.

Покровский также снял момент, когда он вместе с товарищем на ломаном украинском языке читал новости. Они отслеживали, куда летят российские дроны и ракеты, а также узнавали о последствиях террористической деятельности РФ.

Напомним, что после начала полномасштабной войны группа "Ногу свело!" создала несколько треков в поддержку нашего государства. В 2022 году, ко Дню РФ, коллектив выпустил композицию "Украина", в которой Покровский спел о неизбежном падении "Третьего Рейха", намекая на путинский режим, и о счастливом будущем украинских городов. А вот в начале прошлого года вышла работа коллектива "Формы Жизни", в клипе к которой музыканты передали всю суть политики Кремля.

Однако в 2015–2016 годах участники группы "Ногу свело!" не отказывались от гастролей в оккупированном Россией украинском Крыму. За такую деятельность музыкантов внесли в базу "Миротворец". Но уже в 2022 году Максим Покровский четко признал – выступления на оккупированном полуострове были ошибкой.

"В Украине существует закон на эту тему. Незнание закона не освобождает от ответственности, которую я по факту понес – моя нога не ступала на украинскую землю ровно столько, сколько предусмотрено украинским законом... Если бы можно было повернуть время вспять, я бы этого не сделал. С тех пор мы столько раз отказывались от концертов в Крыму. Мы сказали: "С удовольствием примем участие в концертах в Крыму, если пересечем границу в соответствии с законом Украины", – говорил музыкант.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джесси Айзенберг, который приехал в Украину с благотворительной миссией, пережил российский обстрел и признался, как себя чувствовал после него.

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