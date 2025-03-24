Богдан Буйлук рассекретил, почему группа ZBSband распалась после грандиозной победы на 'Х-Факторе' и им не помогла Настя Каменских

Украинский актер Богдан Буйлук, который вместе с Владиславом Онищенко одержал победу в 9 сезоне талант-шоу "Х-Фактор" в составе группы ZBSband, объяснил, почему музыкальный коллектив прекратил свое существование. По словам исполнителя, раскол произошел после начала пандемии COVID-19, ведь они стали реже встречаться и писать новые песни.

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Артист вспомнил, что тогда улучшить ситуацию не помогла и певица Настя Каменских, которая была наставницей дуэта на проекте, а позже помогала развивать их творчество. В определенный момент они потеряли связь друг с другом. Об этом актер рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Начался карантин. У нас должен был быть классный концерт в Херсоне, еще несколько выступлений по Украине. Мы только набирали обороты, а потом начался локдаун и все отменилось. Тогда что-то произошло и мы перестали встречаться, писать. Исчез тот азарт. Что-то прекратило получаться", – рассекретил исполнитель.

По словам Богдана Буйлука, в популяризации ZBSband немаловажную роль играла Настя Каменских. Как отметил исполнитель, после победы группы на "Х-Факторе" звезда помогала артистам развиваться, хотя у них и не было подписано ни одного контракта. Однако после начала карантина ситуация поменялась.

"Наша дружба (группы ZBSband из Каменских. – Ред.) продолжалась год. Были планы на будущее. А потом я не знаю, что произошло, это до сих пор для меня секрет, но мы просто прекратили коммуницировать. Мы общались с Настей иногда на прямую, а иногда через ее помощницу, потому что у нее было очень много работы. Мы встречались, а потом просто перестали. Возможно, у них остыл азарт к нам, может другие факторы повлияли", – высказался Буйлук.

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