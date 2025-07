'Бог металла' с украинским флагом ошеломил толпу во время юбилейного концерта легендарных Scorpions. Видео

Юбилейный тур "Возвращение домой!", посвященный 60-летию легендарной группы Scorpions, ознаменовался мощным жестом солидарности с Украиной. Во время одного из выступлений в Германии на сцену вышел вокалист группы Judas Priest – культовый Роб Гелфорд, которого считают одним из самых влиятельных фронтменов рок-музыки. В момент, который сорвал шквал оваций, "Бог металла" обернулся украинским флагом и прошелся по сцене, склонившись в поклоне перед многотысячной толпой.

Видео с этого эмоционального эпизода появилось на официальной странице государственной фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.

"Вокалист группы Judas Priest Роб Гелфорд кланяется перед толпой с украинским флагом на 60-й юбилейном туре "Возвращение домой"! Обе группы неизменно поддерживают Украину с 2022 года. Спасибо, что напомнили миру о нашей стране", – отписали видео представители платформы.

Роберт Джон Артур Гелфорд – британский рок-музыкант, автор песен и продюсер, известный как голос Judas Priest. Его мощный вокальный диапазон и сценическая экспрессия неоднократно вызывали восторг у фанатов по всему миру. По версии журнала Classic Rock он входит в топ-9 лучших фронтменов всех времён, а благодаря влиянию на развитие металла получил титул Metal God – "Бог металла".

Гэлфорд уже более полувека является символом хэви-метала: от первых выступлений с Judas Priest в 1970-х до его возвращения в группу в 2003-м, после десятилетнего перерыва. Его сценические образы, включая знаменитые кожаные костюмы с цепями и татуировками, навсегда изменили эстетику жанра. А его голос, который, по словам продюсеров, имеет до 16 различных регистров, до сих пор звучит мощно, хотя сам музыкант признает, что с возрастом исполнение некоторых композиций дается ему сложнее.

Участие Гэлфорда в концерте Scorpions не было случайным – обе группы уже несколько лет демонстрируют публичную поддержку Украине. Так, еще в 2022 году Scorpions кардинально изменили текст своей культовой песни Wind of Change, убрав упоминания о Москве и заменив их словами: "Now listen to my heart – it says Ukrainia" (А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина).

На концертах в Берлине и Тель-Авиве сцена была подсвечена сине-желтыми прожекторами, а фронтмен группы Клаус Майне выступал, обернувшись украинским флагом. Вместо романтизации советского также обещал дать "концерт мира на Майдане" после победы Украины.

