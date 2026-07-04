УкраїнськаУКР
русскийРУС

Бобул, Цибульская и не только: кто из украинских звезд поразил фанатов впечатляющим похудением. Фото "до" и "после"

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
417
В последнее время украинские звезды поражают публику изменениями во внешности
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Для звезд украинского шоу-бизнеса подтянутая фигура уже давно стала важным элементом профессии наравне с творческим талантом. Речь идет не только о хорошем внешнем виде, но и о самочувствии на сцене и в целом на любых публичных мероприятиях, ведь, как признавались некоторые знаменитости, работать с меньшим весом им значительно легче. В последнее время немало селебрити всерьез взялись за свою фигуру и уже успели поразить поклонников поразительными результатами похудения.

Кстати, сбросить вес звездам удалось благодаря разным методам: одни выбрали спорт и правильное питание, а другие – специальные инъекции. Как изменились украинские знаменитости после похудения, смотрите в материале OBOZ.UA.

Иво Бобул

В последнее время "горячей" темой для обсуждения стала кардинальная трансформация Иво Бобула. Народный артист Украины похудел более чем на 14 килограммов, а причиной таких изменений стало его стремление к комфортному самочувствию.

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, с семьей и решил немного сбросить вес. Стать красивым", – поделился исполнитель.

Иво Бобул сбросил более чем на 14 кг

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская смогла избавиться от лишних 25 килограммов. Артистка подчеркнула, что свой путь к похудению начала не из-за желания улучшить внешность, а с целью оздоровления и "очищения" организма. Как рассказала звезда, она перешла на двухразовое питание и пьет масла и горькие травы.

Могилевская похудела на 25 килограммов

Оля Цибульская

Во время недавнего выступления на "Музыкальной платформе" 40-летняя певица вышла на сцену в полупрозрачном платье и продемонстрировала подтянутую фигуру. Цибульская рассказала, что похудела с 71 до 59 килограммов, но на этом не планирует останавливаться.

Постепенно приводить свое тело в форму артистка начала во время гастролей в США, когда из-за сильного джетлага заменила ужины на протеиновые коктейли. Эту пищевую привычку звезда сохраняет и по сей день, кроме того, регулярно занимается спортом.

Цибульская похвасталась результатом похудения

Владимир Ращук

Актер поразил поклонников резким похудением в конце весны. Владимир Ращук сбросил 40 килограммов и нарастил мышечную массу, а добиться такого впечатляющего результата ему удалось благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.

Ращук нарастил мышцы

Анна Саливанчук

Похудеть как минимум на 8 килограммов удалось и актрисе Анне Саливанчук. Знаменитость не скрывает, что для улучшения фигуры начала колоть необходимый препарат, однако делала это строго по рекомендации врача, ведь ей нужно было нормализовать уровень сахара в крови. Сейчас актриса перестала делать инъекции, зато регулярно занимается спортом и поддерживает стабильный вес 56 кг.

Саливанчук сбросила 8 кг с помощью инъекций

Александра Зарицкая

Впечатляющими изменениями фигуры поразила поклонников и солистка группы Kazka. Артистка, максимальный вес которой составлял 135 килограммов, взялась за свое тело и начала активно тренироваться, благодаря чему смогла достичь невероятного результата.

Зарицкая обрела подтянутую фигуру благодаря спорту

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Камалия, которая сильно похудела благодаря интервальному голоданию, поразила своим внешним видом на пляже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаЛишний весфотографииИво БобулНаталья МогилевскаяАнна СаливанчукОля Цибульская
Редакционная политика