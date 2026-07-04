Бобул, Цибульская и не только: кто из украинских звезд поразил фанатов впечатляющим похудением. Фото "до" и "после"

Для звезд украинского шоу-бизнеса подтянутая фигура уже давно стала важным элементом профессии наравне с творческим талантом. Речь идет не только о хорошем внешнем виде, но и о самочувствии на сцене и в целом на любых публичных мероприятиях, ведь, как признавались некоторые знаменитости, работать с меньшим весом им значительно легче. В последнее время немало селебрити всерьез взялись за свою фигуру и уже успели поразить поклонников поразительными результатами похудения.

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Кстати, сбросить вес звездам удалось благодаря разным методам: одни выбрали спорт и правильное питание, а другие – специальные инъекции. Как изменились украинские знаменитости после похудения, смотрите в материале OBOZ.UA.

Иво Бобул

В последнее время "горячей" темой для обсуждения стала кардинальная трансформация Иво Бобула. Народный артист Украины похудел более чем на 14 килограммов, а причиной таких изменений стало его стремление к комфортному самочувствию.

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, с семьей и решил немного сбросить вес. Стать красивым", – поделился исполнитель.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская смогла избавиться от лишних 25 килограммов. Артистка подчеркнула, что свой путь к похудению начала не из-за желания улучшить внешность, а с целью оздоровления и "очищения" организма. Как рассказала звезда, она перешла на двухразовое питание и пьет масла и горькие травы.

Оля Цибульская

Во время недавнего выступления на "Музыкальной платформе" 40-летняя певица вышла на сцену в полупрозрачном платье и продемонстрировала подтянутую фигуру. Цибульская рассказала, что похудела с 71 до 59 килограммов, но на этом не планирует останавливаться.

Постепенно приводить свое тело в форму артистка начала во время гастролей в США, когда из-за сильного джетлага заменила ужины на протеиновые коктейли. Эту пищевую привычку звезда сохраняет и по сей день, кроме того, регулярно занимается спортом.

Владимир Ращук

Актер поразил поклонников резким похудением в конце весны. Владимир Ращук сбросил 40 килограммов и нарастил мышечную массу, а добиться такого впечатляющего результата ему удалось благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.

Анна Саливанчук

Похудеть как минимум на 8 килограммов удалось и актрисе Анне Саливанчук. Знаменитость не скрывает, что для улучшения фигуры начала колоть необходимый препарат, однако делала это строго по рекомендации врача, ведь ей нужно было нормализовать уровень сахара в крови. Сейчас актриса перестала делать инъекции, зато регулярно занимается спортом и поддерживает стабильный вес 56 кг.

Александра Зарицкая

Впечатляющими изменениями фигуры поразила поклонников и солистка группы Kazka. Артистка, максимальный вес которой составлял 135 килограммов, взялась за свое тело и начала активно тренироваться, благодаря чему смогла достичь невероятного результата.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Камалия, которая сильно похудела благодаря интервальному голоданию, поразила своим внешним видом на пляже.

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