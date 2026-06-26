Камалия, которая сильно похудела на интервальном голодании, поразила своим внешним видом на пляже. Фото

Украинская певица Камалия произвела фурор в сети, опубликовав снимки со своего отпуска в испанском городе Пальма-де-Майорка. 49-летняя артистка предстала перед камерой в нескольких пляжных образах, в которых сочетала купальники с полупрозрачными парео, и поразила поклонников результатом похудения на интервальном голодании.

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На ролике, который певица опубликовала на личной странице в Instagram, видно, что один из дней отпуска у моря она провела в бикини с цветочным принтом. Сверху Камалия одела легкую накидку, которая не полностью прикрывала тело, что позволило хорошо рассмотреть, что певица сбросила не один килограмм и обрела более подтянутую фигуру.

"Наконец-то – мой долгожданный отпуск! Немного солнца, моря и тишины после насыщенных дней. Заряжаюсь теплом, красотой Испании и невероятной атмосферой Майорки", – написала звезда.

На других кадрах Камалия позировала на живописном пляже в черном купальнике в белый горошек, который скомбинировала с парео, которое не прикрывало ее плечи.

Внешний вид знаменитости по-настоящему поразил пользователей сети, поэтому они не смогли удержаться от комплиментов:

"Красавица внешне. Красавица душой".

"Какая красивая".

"Нежная и красивая женщина. Хорошего отдыха".

"Вы невероятная".

"Наша красавица. Только украинки такие красивые".

Напомним, что летом прошлого года Камалия откровенно делилась своими методами похудения. Тогда вес певицы составлял 68 килограммов, и чтобы привести тело в форму, она решила прибегнуть к интервальному голоданию. Звезда начала есть только один раз в день — вечером, благодаря чему за четыре месяца смогла сбросить 4,5 кг.

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