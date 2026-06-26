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Камалия, которая сильно похудела на интервальном голодании, поразила своим внешним видом на пляже. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,3 т.
Камалия поразила поклонников кадрами с отдыха у моря
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Украинская певица Камалия произвела фурор в сети, опубликовав снимки со своего отпуска в испанском городе Пальма-де-Майорка. 49-летняя артистка предстала перед камерой в нескольких пляжных образах, в которых сочетала купальники с полупрозрачными парео, и поразила поклонников результатом похудения на интервальном голодании.

На ролике, который певица опубликовала на личной странице в Instagram, видно, что один из дней отпуска у моря она провела в бикини с цветочным принтом. Сверху Камалия одела легкую накидку, которая не полностью прикрывала тело, что позволило хорошо рассмотреть, что певица сбросила не один килограмм и обрела более подтянутую фигуру.

Артистка показала кадры с отдыха

"Наконец-то – мой долгожданный отпуск! Немного солнца, моря и тишины после насыщенных дней. Заряжаюсь теплом, красотой Испании и невероятной атмосферой Майорки", – написала звезда.

Камалия позировала перед камерой в купальнике и парео

На других кадрах Камалия позировала на живописном пляже в черном купальнике в белый горошек, который скомбинировала с парео, которое не прикрывало ее плечи.

Певица продемонстрировала свою фигуру на пляже

Внешний вид знаменитости по-настоящему поразил пользователей сети, поэтому они не смогли удержаться от комплиментов:

"Красавица внешне. Красавица душой".

"Какая красивая".

"Нежная и красивая женщина. Хорошего отдыха".

"Вы невероятная".

"Наша красавица. Только украинки такие красивые".

Камалия поразила сеть своим внешним видом

Напомним, что летом прошлого года Камалия откровенно делилась своими методами похудения. Тогда вес певицы составлял 68 килограммов, и чтобы привести тело в форму, она решила прибегнуть к интервальному голоданию. Звезда начала есть только один раз в день — вечером, благодаря чему за четыре месяца смогла сбросить 4,5 кг.

В 2025 году певица начала придерживаться интервального голодания

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 50-летняя Могилевская продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения на 25 кг.

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