Блогер Алена Чаринцева шокировала стоимостью родов в домашних условиях и почему за рубежом это дешевле

Одна из самых известных инфлюенсеров Киева – Алена Чаринцева – за которой следят более 600 тысяч человек, ошеломила ценой домашних родов. Блогерша в свое время отказалась от того, чтобы воспользоваться услугами роддома, однако это решение совсем не сэкономило средства ее семье.

Видео дня

В интервью Славе Демину киевлянка призналась, что высокая цена обусловлена неприспособленностью украинской медицины к массовому явлению родов в домашних условиях. По ее словам, такая услуга за границей стоила бы дешевле.

Роды дома обошлись Алене и ее мужу Геворгу в четыре тысячи евро (около 200 тысяч гривен). Эта сумма могла бы быть меньше, однако избранник блогера настоял на дополнительном мониторинге у неонатолога (врач-педиатр, который заботится о здоровье ребенка с первых минут его жизни до 28 дней. – Ред.)

Чтобы вызвать врача узкой специализации на дом, нужно было доплатить 20 тысяч гривен. Несмотря на то, что блогер и ее муж достойно зарабатывают, они признают, что домашние роды – недешевое удовольствие даже для них.

Главные истории дня

"Если бы у нас было более развито все, не было бы таких средств. Потому что за рубежом это предоставляется государством. Если ты не в группе риска, ты можешь выбрать рожать дома. От государства тебе предоставляется акушерка", – рассказала звезда соцсетей.

На родах были присотны две акушерки, неонатолог из реанимации и фотограф. Также рядом был муж инфлюенсера.

Напомним, победительница романтического проекта "Эксы" Алена Чаринцева родила в декабре 2025 года. Это уже ее второй ребенок. На этот раз роды проходили в бассейне, полном воды и лепестков цветов. Второго ребенка блогерша родила от участника кулинарного шоу "МастерШеф-13".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Twitch-блогер Фанди решила сделать что-то, на что не решался еще никто: она транслировала свои роды вживую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!