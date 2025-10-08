Роды в прямом эфире: блогер стала мамой на глазах у всего мира и вошла в историю. Видео

Популярная Twitch-блогер Фанди решила сделать что-то, на что не решался еще никто: она транслировала свои роды вживую. Более 15 тысяч зрителей стали свидетелями момента рождения ее ребенка.

Весь сложнейший процесс появления малыша на свет проходил дома, а вместо кушетки использовали надувной бассейн. 8-часовая трансляция до сих пор доступна к просмотру на Twitch. В частности, она стала первой, кто сделал подобный формат контента на этой стриминг-платформе.

Стример, несмотря на усиление схваток, продолжала взаимодействовать с чатом, сохраняя необычное чувство юмора. Она шутила, стонала и подбадривала своих зрителей, сравнивая роды с очередным "рейдом".

Зрители наблюдали, как ее партнер и многие друзья поддерживали ее, бросая шутливые комментарии и подбадривая ее.

Камео генерального директора и исторический момент

Что сделало этот момент по-настоящему историческим, так это появление в чате самого генерального директора Twitch, который поздравил Фанди и пожелал ей всего наилучшего.

Чат "взорвался" шокированными реакциями. Фанаты засыпали стрим эмоциями PogChamp, которая выражает волнение и интригу, обсуждая, "разрешено ли это вообще", и признавая, что они все "сейчас в родильной палате".

