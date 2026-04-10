Без стеснения о важном: подкаст 'Сила в тебе' возвращается с новым сезоном

Как говорить с ребенком о теле и безопасности так, чтобы не напугать, а дать ощущение опоры? Где взрослым самим находить эту опору в нестабильной реальности? И почему инклюзия – это не об "особом отношении", а о базовом человеческом достоинстве и равенстве?

Подкаст "Сила в тебе" начинает новый сезон, чтобы честно и открыто говорить на темы, которые мы привыкли замалчивать или откладывать "на потом". Это разговор о взрослении как пути к себе – через осознанность, честные отношения, четкие личные границы и заботу о ментальном здоровье.

В новом сезоне мы сосредотачиваемся на темах, которые формируют безопасное и здоровое общество: сексуальное образование, современные подходы к воспитанию, культура согласия и настоящая инклюзивность. Цель подкаста – нормализовать эти разговоры, превратив "неудобные" темы в естественную и необходимую часть повседневной жизни.

На этот раз к диалогу присоединились такие гости:

Анатолий Анатолич – телеведущий, YouTube-блогер, шоумен, отец троих детей;

Александр Терен – ветеран, писатель, автор YouTube-проекта "Отвал ног", основатель ОО "MEMORIA CODE";

Александра Беленинник – эксперт по сексуальному образованию, психолог и координатор департамента ОО "Девчата".

Новые выпуски уже доступны на YouTube-канале проекта.

"Мы избегаем сложных тем, потому что боимся не найти правильных слов. Но именно в этих разговорах рождается безопасность и доверие. Мы хотим, чтобы новое поколение украинцев росло не на унаследованных страхах и предубеждениях, а на понимании себя. И чтобы сознание победило стыд", – отмечает Юлия Спорыш, директор ОО "Девчата".

Новый сезон подкаста создан в рамках проекта "Чрезвычайная помощь населению, общинам и учреждениям, пострадавшим в результате войны в Украине". Его реализует ОО "Девчата" в партнерстве с Help – Hilfe zur Selbsthilfe при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Об организации

ОО "Девчата" – всеукраинская женская организация, которая более 6 лет работает над тем, чтобы каждая украинка чувствовала себя защищенной и могла реализовать свой потенциал. Организация оказывает психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также способствует развитию женского лидерства.

Ключевые направления деятельности включают профилактику насилия через образовательные программы для детей и молодежи, продвижение сексуального образования и оказание психологической помощи пострадавшим от насилия.