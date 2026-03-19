'Без обмежень' и 'Друга Ріка' среди хедлайнеров: Atlas Festival объявил вторую волну лайнапа

Организаторы Atlas Festival представили вторую волну артистов нынешнего лайнапа. К программе уже присоединились MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" и "Курган & Agregat".

Видео дня

Также на сценах фестиваля выступят LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, KLER, Ницо Уродливо, Теория Разбитых Окон, SKYLERR и DREVO.

Событие традиционно сочетает музыку и благотворительную составляющую. Как и в прошлом году, фестиваль проходит под слоганом "Объединяет. Вдохновляет. Помогает".

В прошлом году в рамках фестиваля вместе с БФ "Вернись живым" удалось собрать более 121 млн гривен в поддержку украинских военных. В 2026-м команда планирует продолжить этот масштаб и готовит новый анонс благотворительного сбора, детали которого объявят в ближайшее время.

Отдельное внимание команда уделила визуальной идентификации. В 2026 году Atlas меняет колористику – главным цветом становится оранжевый. По словам организаторов, это цвет жизни, движения и присутствия – сигнал, который невозможно игнорировать.

В то же время фестиваль сохраняет узнаваемый стиль, созданный художницей Машей Ревой.

Фестиваль традиционно состоится на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Именно здесь расположено самое большое сертифицированное ГСЧС укрытие.