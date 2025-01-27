Звезда 'Лиги смеха' Фима Константиновский обручился через год после развода: кто покорил сердце ведущего

Участник "Лиги смеха" и телеведущий Фима Константиновский спустя год после развода с супругой Владой обручился со своей новой возлюбленной. Его будущей женой является Елизавета Нечипоренко.

Видео дня

Они опубликовали совместный снимок в Instagram, подтвердив, что их отношения перешли на новый этап. На пальце Елизаветы красовалось красивое кольцо с камнем.

Девушка улыбалась на камеру, позируя возле любимого, и показывала свою руку. Парочка выглядела очень счастливой.

"Есть новости, – написал Константиновский, – Вот".

О Елизавете известно, что она немного моложе своего 33-летнего избранника. Девушке 27 лет. Она встречается с юмористом почти два года. История их любви началась после знакомства в Tinder.

Лиза работает грумером, увлекается верховой ездой и спортом. Сам Константиновский признавался, что начало полномасштабной войны сильно изменило их отношения.

"Думаю, она изменила меня в плане отношений, – говорил артист. – Мне кажется, я стал добрее, нежнее и романтичнее. Ты начинаешь ценить моменты, думать, что можно где-то и не поссориться. Говорить то, что чувствуешь. Все должно быть честно и прозрачно".

Ранее Константиновский был женат на Владе, с которой познакомился, когда играл в КВН. Они разошлись осенью 2021 года, а официально развелись в марте 2024-го. Юморист признавался, что остался с бывшей женой в хороших отношениях.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Ведьмака" и "Супермена" Генри Кавилл обручился с матерью его ребенка Натальей Вискузо, с которой состоял в отношениях три года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!