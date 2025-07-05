Старшая дочь Оли Поляковой, которая недавно обручилась, ответила на упреки о беременности. Видео

Несколько дней назад избранник 20-летней дочери украинской певицы Оли Поляковой – Маши – сделал ей предложение руки и сердца. Такие изменения в личной жизни девушки наделали немало шума в сети, а некоторые даже заподозрили, что она уже носит первенца под сердцем. Однако блогер решила не держать интригу и быстро расставила все точки над "і".

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На личной странице в соцсети TikTok Маша Полякова обнародовала видео, где с юмором опровергла упреки о беременности. Она предстала перед камерой в красном платье, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру, и напомнила юзерам, что живот может немного округляться после приема пищи.

"Когда все думают, что я беременна, а я просто вкусно поела", – написала девушка.

Напомним, что Маша Полякова сообщила о помолвке со своим возлюбленным, музыкантом Эденом Пассарелли 3 июля. Она показала трогательный момент, где парень решается сделать важный шаг во время совместного отдыха на яхте.

Он обратился к дочери исполнительницы: "Мария Вадимовна Полякова, когда ты впервые появилась в моей жизни, даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что мы когда-то будем сидеть здесь вместе. Каждый день, проведенный с тобой, каждое утро, когда я просыпался рядом с тобой, каждый раз, когда я заглядывал в твои глаза и видел в них тепло, я думал: "Вау, эта женщина действительно одна из немногих удивительных людей на этой планете. И если я не буду с ней, то никто не будет". Так что, Мария, сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной, согласившись стать моей женой?". В ответ Мария Полякова не раздумывая сказала: "Да".

Со временем на изменения в личной жизни дочери отреагировала и Оля Полякова. В своих соцсетях она шутливо написала: "О, так и узнаю, что стала бабушкой, из Instagram".

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