Рейнольдс сбросил на здание кучу навоза, а Бэнкси призывал воровать одежду: 5 знаменитостей, которые отомстили своим обидчикам

В 2023 году самым громким и самым скандальным стал хит певицы Майли Сайрус – Flowers. Эту песню знаменитость выпустила в день рождения актера Лиама Хемсворта, своего бывшего супруга, с которым была в браке 2 года. Совпадение?

Из клипа Сайрус стало ясно, что это – месть за многочисленные измены. Певица на некоторых кадрах танцевала в костюме экса, в котором он публично на красной дорожке сделал Майли замечание, чтобы та нормально себя вела. Также в видео засветился дом, где якобы Лиам развлекался с любовницами, и золотое платье, слишком похожее на наряд актрисы Дженнифер Лоуренс из премьеры "Голодных игр" (ее подозревали в тайном романе с Хемсвортом). Какие еще знаменитости мстили, когда их оскорбляли – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Шакира

Певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике были вместе 12 лет, а в 2022 году шокировали своих поклонников новостью о расставании. Тогда ходили слухи, что Пике изменял своей избраннице, а через два месяца после разрыва он обнародовал свою новую девушку, 22-летнюю Клару Чиа.

В январе 2023 Шакира выпустила трек Out of Your League, где спела на испанском "я стою двух 22-летних", "ты променял Ferrari на Renault Twingo; ты променял Rolex на Casio" и "ты так много времени проводишь в спортзале, но, возможно, лучше немного потренировать свой мозг". Так она решила отомстить бывшему за неверность.

А какова была реакция Жерара? Он вскоре после того, как песня бывшей вышла в тренды, парировал: "Casio – отличные часы. Они могут работать всю жизнь". К тому же заявил, что бренд Casio станет спонсором испанской медиалиги Kings League. Позже футболист приехал на работу на Renault Twingo. Очевидно, это не обычный автомобиль для одной из самых высокооплачиваемых спортивных звезд в мире, и его послание было четким. Паркуясь, он широко улыбнулся папарацци.

2. Бэнкси

Скандально известный английский андерграундный художник граффити, политический активист и режиссер Бэнкси публично отомстил американской компании по производству одежды Guess. За что? В магазине висела картина с изображением граффити художника под названием Flower Thrower. Также на манекенах красовалась одежда с рисунками Бэнкси. Автор разозлился, что компания использует его дизайны без разрешения, поэтому в Instagram поделился фотографией с магазином, что в Лондоне, и написал: "К вниманию всех воров: пожалуйста, заходите в GUESS на Риджент-стрит. Они использовали мои произведения искусства, не спрашивая. Это неправильно! Как насчет того, чтобы вы сделали то же самое с их одеждой?".

Итак, Бэнкси своим посланием призвал фанатов к воровству в магазине. Guess застеклила витрину и поставила у входа охранников. Далее компания приобрела произведения искусства Бэнкси через третью сторону, а именно Brandalised, лицензирующую проекты художников граффити.

3. Сьюзан Сарандон и Джулия Робертс

В 2015 году Каннский кинофестиваль подвергся критике после того, как некоторых женщин организаторы не пускали на красную дорожку за то, что они носили обувь на плоской подошве вместо каблуков. По данным Screen Daily, фестиваль подтвердил, что каблуки обязательны для леди и дам. Одни знаменитости спокойно восприняли эти заявления, в то время как другие разозлились. Например, американская актриса Сьюзан Сарандон обула балетки в знак протеста, а ее коллега Джулия Робертс пошла еще дальше – в 2016 году появилась на красной дорожке Канн в макси-платье, которое позже подняла, и показала, что она абсолютно босая.

4. Берт Рейнольдс

Американский актер Берт Рейнольдс был одним из самых успешных и высокооплачиваемых звезд Голливуда в конце 1970-х годов. В 1984 он во время съемок сломал челюсть, из-за чего изрядно похудел. Тогда журналисты из National Enquirer начали распространять слухи о том, что Берт болен СПИДом.

"В Голливуде со мной обращались как с прокаженным, и это было худшее время в моей жизни", – сказал актер The Guardian в 2017 году. Его месть была незабываемой: "Однажды, накануне Рождества, мы с пилотом загрузили мой вертолет навозом с ранчо и пролетели над зданием (National Enquirer – Ред.). Выбрасывая навоз на National Enquirer, я чувствовал себя прекрасно. Они годами писали обо мне дерьмо, поэтому я считал, что это вполне уместно".

5. Месть костюмеров

В 1993 году на экраны вышла лента "Путь Карлито". Одна из ролей досталась американской актрисе Пенелопе Энн Миллер. Девушка во время съемок вела себя слишком агрессивно, поэтому ее команде было несладко. Тогда костюмеры решили "отомстить" знаменитости за сложный характер. Те каждый день ушивали ее наряды на 1 сантиметр, из-за чего Пенелопе казалось, что она набирает вес. "Она сходила с ума, и от этого становилась еще злее. Потому что они снова и снова ушивали вещи", – поделился воспоминаниями Джон Легуизамо, коллега Миллер, который также снимался в фильме "Путь Карлито".

