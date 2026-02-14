Бейонсе впервые за несколько лет кардинально сменила имидж: как теперь выглядит певица. Фото

Американская певица Бейонсе всегда поражала поклонников своими эффектными образами, а теперь решилась на смелый эксперимент с прической. Поп-звезда отказалась от длинных волос, которые на протяжении последних лет были неизменным элементом ее имиджа, в пользу стильного каре.

Она состригла свои пряди до подбородка, благодаря чему прекрасно подчеркнула овал лица. Кадрами с обновленной стрижкой селебрити поделилась на личной странице в Instagram.

Новая прическа Бейонсе придает ее внешнему виду легкость и женственность благодаря особому способу укладки. Исполнительница придает боб-каре безумный объем, а кончики слегка подкручивает внутрь, чтобы визуально обрамить лицо.

Не менее стильным был и образ знаменитости на серии новых фотографий. Она предстала перед камерой в трендовом зеленом плаще с эффектом крокодиловой кожи. На других кадрах Бейонсе подчеркнула свою впечатляющую фигуру серыми леггинсами и кофточкой с открытыми плечами.

Обновленный имидж поп-звезды поразил ее поклонников, поэтому в комментариях под постом они забросали ее комплиментами и оставили кучу смайликов с сердечками.

"О, Боже, мне так это нравится!"

"Ох эта прическа. Она прекрасна".

"Не могу дождаться, чтобы увидеть вас на какой-то церемонии. Я просто знаю, что вы будете выглядеть великолепно: лицо, тело, волосы, все".

"Волосы великолепны".

