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Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

Дария Скуб
Шоу Oboz
2 минуты
597
Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

В соцсетях знаменитости тщательно продумывают свои публикации, а во время интервью или дефиле на красных дорожках ведут себя несколько фальшиво. Если обобщить это все – на публике звезды совсем другие, чем за кулисами, в реальной жизни. Как узнать, какие они на самом деле?

Об этом рассказывают их бывшие наемные работники. К примеру, то, что британская модель Наоми Кэмпбелл неуравновешенная. Как-то она не могла найти любимую пару джинсов, из-за чего на эмоциях ударила свою ассистентку. Телефоном. По голове. Что еще скрывается за красивой картинкой селебрити – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Бывшая няня детей киноактеров Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса в интервью Daily Mail рассказала шокирующую тайну пары. А именно – почему те расстались после 4 лет отношений. По ее словам, актриса ушла от мужа к певцу Гарри Стайлзу. Тогда Судейкис не хотел отпускать любимую. Он в отчаянии лег под машину Уайлд, чтобы та не уезжала к другому. Однако это не сработало. Кстати, роман между Оливией и Гарри тоже продлился недолго – чуть больше полугода.

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Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

2. Дженнифер Лопес

По словам звездной стилистки Тамаран, американская актриса, певица и танцовщица Джей Ло имеет своенравный характер: запрещает своим визажистам и стилистам смотреть ей в глаза, пока те готовят ее к съемкам или концертам. Кроме того, звезда требовательна к подданным: заставляет тяжело работать шесть дней в неделю.

Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

3. Кристиан Бейл

Бывшие наемные работники британского киноактера Кристиана Бейла сообщили изданию Page Six, что знаменитость имел странные просьбы перед публичными выступлениями. Например, просил нюхать его подмышки и требовал, чтобы ему всегда покупали свежие носки.

Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

4. Кристен Стюарт

Американская актриса Кристен Стюарт явно не является поклонницей чистоты и свежести в доме. Для нее в приоритете собственный комфорт, весьма специфичный. Итак, по словам ее бывших сотрудников, знаменитость ежедневно разбрасывала по комнатам окурки, в том числе в душе.

Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

5. Анджелина Джоли и Брэд Питт

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт имеют насыщенные графики работы, так что далеко не всегда находят время на уборку в доме. Их бывшие сотрудники сообщили Daily Star, что у экс-супруги по всему дому часто валялись пустые коробки от пиццы, а в холодильнике – испорченная еда.

Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

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