Бейл просит нюхать его подмышки, а Стюарт оставляет окурки в ванной: 5 позорных тайн, которые выдали бывшие сотрудники звезд

В соцсетях знаменитости тщательно продумывают свои публикации, а во время интервью или дефиле на красных дорожках ведут себя несколько фальшиво. Если обобщить это все – на публике звезды совсем другие, чем за кулисами, в реальной жизни. Как узнать, какие они на самом деле?

Об этом рассказывают их бывшие наемные работники. К примеру, то, что британская модель Наоми Кэмпбелл неуравновешенная. Как-то она не могла найти любимую пару джинсов, из-за чего на эмоциях ударила свою ассистентку. Телефоном. По голове. Что еще скрывается за красивой картинкой селебрити – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Бывшая няня детей киноактеров Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса в интервью Daily Mail рассказала шокирующую тайну пары. А именно – почему те расстались после 4 лет отношений. По ее словам, актриса ушла от мужа к певцу Гарри Стайлзу. Тогда Судейкис не хотел отпускать любимую. Он в отчаянии лег под машину Уайлд, чтобы та не уезжала к другому. Однако это не сработало. Кстати, роман между Оливией и Гарри тоже продлился недолго – чуть больше полугода.

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2. Дженнифер Лопес

По словам звездной стилистки Тамаран, американская актриса, певица и танцовщица Джей Ло имеет своенравный характер: запрещает своим визажистам и стилистам смотреть ей в глаза, пока те готовят ее к съемкам или концертам. Кроме того, звезда требовательна к подданным: заставляет тяжело работать шесть дней в неделю.

3. Кристиан Бейл

Бывшие наемные работники британского киноактера Кристиана Бейла сообщили изданию Page Six, что знаменитость имел странные просьбы перед публичными выступлениями. Например, просил нюхать его подмышки и требовал, чтобы ему всегда покупали свежие носки.

4. Кристен Стюарт

Американская актриса Кристен Стюарт явно не является поклонницей чистоты и свежести в доме. Для нее в приоритете собственный комфорт, весьма специфичный. Итак, по словам ее бывших сотрудников, знаменитость ежедневно разбрасывала по комнатам окурки, в том числе в душе.

5. Анджелина Джоли и Брэд Питт

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт имеют насыщенные графики работы, так что далеко не всегда находят время на уборку в доме. Их бывшие сотрудники сообщили Daily Star, что у экс-супруги по всему дому часто валялись пустые коробки от пиццы, а в холодильнике – испорченная еда.

Ранее OBOZ.UA писал про 5 звездных пар, которые на языке тела случайно раскрыли свои тайны. Возможно, за их хорошей игрой на публике скрывается совсем другая реальность.

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