Бегает и ползает: 70-летний дедушка-китаец со стальным прессом раскрыл секрет, как ему удается держать себя в форме

70-летний дедушка (которого язык не поворачивается назвать дедушкой) из Китая вдохновляет людей по всему миру своей невероятной физической формой и нетипичным режимом тренировок. Цзоу Хепин ежедневно поднимается на гору высотой более 670 метров, а затем спускается, ползя, как аллигатор.

Ежедневно Хэпин просыпается в 5:30 утра, чтобы начать свою активную рутину. Он бегает с кувшином для воды объемом 5,2 галлона, чтобы всегда иметь под рукой жидкость. После восхождения на гору он идет на работу. Поразительной и вдохновляющей историей дедушки со стальным прессом поделось издание New York Post.

"Жизнь состоит в беге, и самое главное – это заниматься спортом, поддерживать свою физическую форму и развивать правильный образ жизни", – поделился китаец.

Любовь Хэпина к бегу началась 45 лет назад, когда он прочел о пользе этого вида спорта. Сейчас его режим тренировок включает подтягивание с отягощением, лазание по канату или шесте, стойки на руках и прыжки лягушкой.

Мужчина также не употребляет алкоголь и не курит сигареты в течение четырех десятилетий, а спать ложится рано, ведь уже в 5:30 его снова ждет пробежка.

Пользователи социальных сетей поражены физической формой дедушки-атлета. Мало кто верит, что Хэпину 70 лет. Впрочем, цифра в паспорте не мешает ему иметь шесть стальных кубиков пресса, рельефные мышцы и молодой вид в целом.

"Умение так двигаться по земле – это очень хорошо для поддержания нашей мобильности. Хотелось бы видеть больше таких людей в мире, это ключ к сохранению молодости тела", "Не может быть, чтобы ему было 70, максимум 40", "Человек-паук", – пишут комментаторы.

История Хэпина является отличным примером того, что никогда не поздно вести здоровый образ жизни. Благодаря своей дисциплине и преданности он достиг невероятных результатов, вдохновляющих пожилых людей во всем мире.

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