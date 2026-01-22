Беда не ходит одна: Наталка Карпа рассказала о серии несчастий в семье, которые затронули ее дочь и маму

Украинская певица Наталка Карпа рассказала, что в жизни ее семьи возникла черная полоса. 21 января артистка оказалась в больнице из-за кишечной инфекции и в тот же день проблемы со здоровьем возникли у ее мамы и дочери.

О серии несчастий исполнительница сообщила в своих Instagram-stories. Она призналась, что очень хотела, чтобы сложный день, когда у них произошел "семейный Армагеддон", скорее закончился.

Как поделилась Наталка Карпа, в течение недели она лечилась от ларинготрахеита – воспаления слизистых оболочек гортани и трахеи, что сопровождалось температурой 37,3 °C. Из-за этой болезни у артистки сильно ослабился иммунитет, поэтому она подхватила кишечную инфекцию. Певица чувствовала себя ужасно, поэтому обратилась за помощью к врачам, которые ей поставили капельницу.

"Такое впечатление что все бонусы, которые можно было, мы собрали. У меня кишечная ф*гня такая, что интоксикация организма, какой я давно не помню! Выход из этого, конечно, прокапаться! Поехала в больницу. Пока капалась, бабушка Лидуся умудрилась сломать руку – гипс. Через 7-9 дней должны снова делать рентген, чтобы понимать не надо ли оперативного вмешательства", – поделилась исполнительница.

Однако на этом проблемы в семье Наталки Карпы не закончились. У мамы артистки сильно поднялось давление, когда они вернулись домой, а у ее дочери Златы поднялась температура.

К счастью, как отметила Наталка Карпа, постепенно состояние ее здоровья и близких начинает стабилизироваться.

