'Бабушка в маразме': Лолита взялась за старое и оконфузилась очередным 'голым' образом на концерте в Москве. Видео

Певица-предательница Лолита Милявская снова оказалась в центре скандала из-за своего внешнего вида. 5 июля артистка выступила в Москве на концерте и вышла на сцену в облегающих темных леггинсах, напоминающих колготки, и черной оверсайз-куртке, которая полностью открывала бедра, как только она поднимала руки.

Видео дня

Видео с выступления активно разошлись в российских медиа – и снова не без возмущения. Артистку обвиняют в безвкусице, эпатаже "на грани маразма" и напоминают ей о скандальном прошлом.

Россияне не скрывали иронии и возмущения:

"Бабушка в маразме",

"Опять голая вечеринка?",

"Ей самой не противно на себя смотреть? Движения корявые",

"Ну "отменяли" ее после голой вечеринки, и что? Голая задница снова на сцене".

В соцсетях также вспомнили и о предыдущем скандале с участием Милявской – так называемую "голую вечеринку" телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая в конце 2023 года вызвала настоящую бурю в России. На мероприятие со специальным дресс-кодом "почти без одежды" собрались ведущие лица российского шоу-бизнеса, включая Лолиту, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Сергея Лазарева и Ксению Собчак. Многие из них предали Украину, в том числе и Лолита, которая родом из Закарпатья.

Именно тогда артистка стала мишенью для "патриотических" сил РФ, которые требовали ее наказания – за участие в мероприятии, которое якобы "оскорбляет честь российских солдат, погибающих в зоне "СВО". Депутат Нина Останина призвала генерального прокурора привлечь участников к уголовной ответственности за "оскорбление морали", "пропаганду ЛГБТ" и "пренебрежение к традиционным ценностям".

Активисты организации "Зов народа" назвали вечеринку "эпицентром развращения" и требовали ввести специальный закон о наказании за "аморальность". Они утверждали, что звезды в блестках и с обнаженными телами демонстрируют молодежи пагубный пример. Наибольшее возмущение вызвали наряды Киркорова со стразами и Лолиты, которая "лазила на четвереньках" по сцене перед камерами.

Тогда же Лолита активно оправдывалась. В интервью росмедиа она заявила, что вечеринка Ивлеевой – это не разврат, а "арт-выставка", где каждый выражал свою креативность через костюм.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский топ-чиновник "выгнал" предательницу Лолиту со сцены по неожиданной причине. Пропагандист откровенно возмутился, что уроженка Украины продолжает давать концерты в РФ, более того, исполняет треки артистов из реестра "иностранных агентов".

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