Авторы хита 'Доброго вечора, ми з України' анонсировали эксклюзивное шоу с НАОНИ-оркестра и приглашенными звездами: где и когда состоится

Авторы вирусной песни "Доброго вечора, ми з України", группа PROBASS ∆ HARDI анонсировала эксклюзивное шоу с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ-оркестра) под названием "UKROBASS", которое состоится 15 ноября в столичном МЦКМ (Октябрьский Дворец) в 18:00. Коллектив, славящийся своей электронной и рок-музыкой, обещает зрителям настоящий художественный прорыв в современной музыкальной культуре, который поразит и зарядит энергией драйва.

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На концерте украинцы услышат симбиоз агрессивного баса, кочевых ритмов и чувственных этно-мелодий с эмоциональным содержанием. Фронтмен группы Артем Ткаченко, известный по псевдониму DJ PROBASS, признался в комментарии OBOZ.UA – шоу будет по-настоящему особенное.

"Мы пригласили звездных гостей, работой с которыми гордимся. Юлия Юрина сыграет с нами на сцене трек "Палає", Khayat – "До бою", Юрий Иосифович – "Ой по горі роман цвіте". Это будет эксклюзивное шоу. Ведь во-первых, мы не так часто играем эти треки на концертах. Потому что, чтобы графики артистов и все остальные необходимые детали совпали – случается очень редко, – анонсировал музыкант. – А во-вторых, все эти треки, выполненные вживую, в аранжировке большого оркестра НАОНИ – выйдет настоящая магия".

Как отметил диджей, UKROBASS – первый украинский стиль музыки, сочетающий в себе этнокорни, культуру с актуальной футуристической электронной музыкой с примесями совершенно разных жанров, направлений и стилей. PROBASS ∆ HARDI стремятся вывести звучание на новый уровень, чтобы сделать отечественную музыку узнаваемой в мире.

В подготовке шоу примут участие более 200 человек. Уникальная арт-инсталляция, мощная акустика и динамичное световое шоу с видео-визуализацией создадут невероятную атмосферу, в которой каждый присутствующий сможет насладиться лучшими хитами и услышать новые работы. Главной премьерой в этот вечер станет новая композиция "Світ на плечах", и именно в этот день состоится премьера трека и клипа на всех цифровых платформах.

"Світ на плечах" и коллаборация с детским хором "Вихрь" – это для нас настоящий эксперимент. Получился неожиданный саунд. Лейтмотив этого трека – это украинский ритм, – рассказывает Ткаченко. – Все начинается с него, очень просто, а затем добавляется саунд, все эти синтезаторы и все, что возможно в 2024 году. При этом в звучании мы пытались максимально раскрыть всех, кто принимал участие в записи – и наша группа, и этот электронный звук, и конечно хор, потому что это должно быть красиво, это должно быть мощно и масштабно".

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