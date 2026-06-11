Артем Пивоваров впервые даст концерт на стадионе в Буче

Качественная музыка, безудержная энергия и зрелищность выступлений Артема Пивоварова находят все больше поклонников и желающих попасть на концерты артиста. После семи рекордных Дворцов Спорта в Киеве особую атмосферу почувствуют жители и гости Бучи на стадионе "Юбилейный"!

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13 июня зрителей ждет уникальное шоу, особая атмосфера, незабываемые впечатления и известные хиты, включая песни из авторского культурного проекта "Твої Вірші, Мої Ноти": "Барабан", "Дежавю", "Міраж", "Маніфест", "Думи", "Там у тополі" тощо. Также именно в Буче зрители впервые услышат вживую новую песню "Viva La Vida". Каждый концерт Пивоварова – это возможность высвободить эмоции и обменяться энергией, поэтому приходите заряжаться положительными вибрациями!

Как и все предыдущие сольные выступления Артема Пивоварова во время полномасштабной войны, этот концерт имеет благотворительную цель: оказать поддержку Вооруженным Силам Украины, которые ведут сложнейшую борьбу за родную землю, независимость и светлое будущее Украины. Присоединяйтесь к доброму делу и становитесь частью особого музыкального события!