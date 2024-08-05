Раненый воин ВСУ исполнил песню "Думы" на концерте Пивоварова и довел сеть до слез. Видео
Известный певец и продюсер Артем Пивоваров, с начала полномасштабного вторжения поддерживающий украинских защитников, растрогал пользователей социальных сетей, опубликовав видео с военного госпиталя. 33-летний артист исполнил один из своих самых популярных треков "Думы" вместе с воином, находящимся в медицинском учреждении.
Щемящим видео знаменитость поделился в своем Instagram. Подписчики звезды были тронуты исполнением песни представителем Вооруженных сил Украины.
Во время посещения одного из военных госпиталей Артем Пивоваров, вместе со своими музыкантами, решили спеть хит "Думы", в основу которого лег одноименный стих Тараса Шевченка. К исполнению трека присоединился защитник, находившийся на лечении в медицинском заведении.
В определенный момент певец прекратил воспроизведение трека, предоставив воину возможность исполнить несколько строк самостоятельно. Люди, присутствовавшие на мероприятии, были поражены сильным голосом бойца и искренне поддерживали его.
Когда защитник завершил свое поразительное выступление, Артем Пивоваров подошел к нему, чтобы пожать руку и отблагодарить за творческое проявление.
Аудиторию певца растрогало видео, опубликованное знаменитостью. Пользователи сети начали выражать восхищение талантом военнослужащего:
"Спасибо нашим защитникам. Плачу, какие у нас прекрасные люди".
"Наши талантливые защитники".
"Это был крик души, а голос еще и какой красивый".
"Молодец, в реале это звучало сильно, очень сильно".
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