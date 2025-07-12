Аренда стоит около $1000: как выглядит дом 'сельского' блогера Даши Евтух и ее мужа-депутата. Фото

Блогер Даша Евтух, которая называет себя "сельской душой", живет вместе с мужем, депутатом Полтавского городского совета Александром Глазовым, в просторном доме под Киевом. Супруги отказались от городской квартиры в пользу уютного пригорода, где больше зелени, воздуха и пространства для жизни с маленькой дочкой.

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Свой арендованный дом пара показала во время интервью журналистке Алине Доротюк. Дом имеет большую территорию с садом, деревьями и игровым пространством для дочери Фемиды. Во дворе растет черешня, а супруги уже успели посадить собственный огород – в частности лук. Даша признается, что любит землю и природу, ведь с детства имеет "сельский темперамент", поэтому мечтает о частном доме и спокойствии.

"Мне, конечно, хочется частный дом. В квартире прекрасно, хорошо, но когда начинают отключать свет, там мне вообще не нравится. Сейчас уже не выключают свет, как раньше. Но я просто вижу, что здесь реально огромная территория. И природа здесь очень, кстати, красивая", – поделилась Евтух.

Аренда просторного дома стоит супругам около 1000 долларов в месяц. Зимой коммунальные расходы достигают 7–8 тысяч гривен, в частности из-за использования теплого пола в ванной и на кухне, который включают специально для комфорта дочери.

"Второй этаж мы не отапливали. Поэтому сдают дома, чтобы их не содержать", – делится Глазов. Он также признался, что найти такое жилье сейчас – большая удача, ведь на рынке недвижимости настоящий дефицит качественного жилья.

Александр Глазов известен не только как депутат, но и как участник 14 сезона шоу "МастерШеф". Вместе с женой-блогером, которая уже не впервые становится героиней популярных ютуб-проектов, они активно ведут публичную жизнь, делятся бытом, воспитанием дочери и взглядами на семейные ценности. И хотя сейчас семья снимает жилье, Даша не скрывает: мечтает о собственном просторном доме – желательно где-то в зеленом пригороде, поближе к земле.

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