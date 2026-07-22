Анна Тринчер оказалась в центре скандала из-за "российского следа" в новом хите: журналисты заявили об угрозах, а команда певицы сделала заявление

Вокруг украинской певицы Анны Тринчер разгорелся громкий скандал после выхода новой композиции "Маргарита". Оказалось, что автором музыки хита стал уроженец Донецка Владимир Курто, который уже долгое время живет в Москве и продолжает работать с российскими артистами во время большой войны.

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На причастность предателя к созданию трека обратили внимание журналисты портала МУЗВАР. Они сообщили, что обратились к команде исполнительницы за разъяснениями по поводу инцидента, но вместо этого столкнулись с угрозами.

Авторы хита "Маргарита"

Как сообщили в издании, в день релиза композиции на официальных платформах в качестве автора и соавтора текста были указаны Светлана Крись и Юлия Пильца соответственно, а создателем музыки – Владимир Курто. Из открытых источников известно, что он работал над композициями для представителей российского шоу-бизнеса, таких как Дима Билан и NAZIMA.

В период с 2011 по 2017 годы Курто был продюсером и аранжировщиком в центре Юрия Фалесы в Киеве, после чего переехал в Москву и до 2020 года сотрудничал с Григорием Лепсом, который в настоящее время поддерживает геноцид украинцев. Судя по социальным сетям композитора, он по-прежнему продолжает жить в России, полностью игнорируя полномасштабную войну. Чтобы выяснить подробности сотрудничества Тринчер с Курто, МУЗВАР обратился к команде артистки за комментарием.

Ответ представителей певицы

В PR-команде Анны Тринчер сообщили, что права на композицию "Маргарита" были приобретены еще в 2021 году в Украине у правообладателя, который является гражданином нашей Родины. Кроме того, как подчеркнули представители певицы, на момент заключения соглашения в открытых источниках указывалось, что автор песни проживает в нашей стране.

"Важно также отметить, что Анна не приобретала песню напрямую у автора. Сделка была заключена с правообладателем. Анна никогда не была лично знакома с автором, не имела с ним никакого контакта, не сотрудничала с ним и не участвовала в создании этой композиции. Анна никогда бы не приобрела эту песню, если бы на тот момент было известно, что ее автор связан с Россией или сотрудничает с российской музыкальной индустрией", – говорится в комментарии.

В PR-команде знаменитости также сообщили, что к моменту релиза трек "Маргарита" был существенно переработан, а от первоначальной версии остался лишь незначительный процент. Чтобы ответить на вопросы, которые могли возникнуть у слушателей из-за этого инцидента, представители Тринчер подчеркнули: "Наша позиция остается неизменной: мы поддерживаем, создаем и популяризируем исключительно украинский контент и в дальнейшем максимально ответственно подходим к выбору авторов и происхождению творческого материала".

Журналисты МУЗВАР, со своей стороны, отметили, что таким образом PR-команда Анны Тринчер фактически подтвердила, что музыку для трека создал Владимир Курто. А вот заявления о том, что в 2021 году не было известно о причастности композитора к российскому шоу-бизнесу, вызывают вопросы, ведь эта информация находится в открытом доступе. Редакция издания пыталась наладить коммуникацию с PR-командой Тринчер, но это не удалось.

Угрозы и блокировка контактов журналистов МУЗВАР с артистами NAME PR

19 июля редакция портала начала получать угрозы с аккаунта Bohdan. В сообщениях указывалось, что в случае публикации журналистами материала об артистке "не будет Музвара" и "не будет премии". В то же время пользователь предлагал редакции гарантию "ненападения" и своеобразную взятку в виде "другого громкого инфоповода".

"19 июля 2026 года один из соучредителей портала МУЗВАР получил на личный аккаунт в Telegram сообщение с угрозами, аналогичными приведенным выше, от аккаунта Bohdan. На следующий день, 20 июля 2026 года, второй соучредитель МУЗВАР получил устное предупреждение о возможном нападении на него "для решения вопроса с МУЗВАР". По словам собеседника, такая угроза прозвучала от лица, представившегося волонтером", – говорится в материале издания.

Журналисты уже передали все аудиозаписи, видеоматериалы и скриншоты с угрозами в правоохранительные органы для правовой оценки обстоятельств и предотвращения противоправных действий в отношении членов редакции МУЗВАР.

Однако на этом проблемы не закончились. Представители агентства NAME PR, с которым сотрудничает Анна Тринчер, сообщили журналистам МУЗВАР об ограничении дальнейшего взаимодействия с другими артистами, которых обслуживает эта компания.

Смена авторов хита

После того, как разгорелся скандал, команда Анны Тринчер удалила доказательства "российского следа" из титров композиции "Маргарита". В описании отныне в качестве автора слов и музыки указан Сергей Назаров, который, вероятно, является деловым партнером и другом продюсера артистки.

Похожий скандал с представителями артистки

В резонансном инциденте в защиту редакции МУЗВАР выступил музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин. Он вспомнил историю 2022 года, когда опубликовал сторис, в которых указал, что в 2015 году Анна Тринчер выступала на "Детской Новой волне", которая проводилась в оккупированном Крыму и транслировалась по центральному российскому телевидению. Уже через несколько месяцев после этого певица представляла Украину на Детском Евровидении.

"Эта информация и сейчас есть в Википедии, но почему-то мне сразу позвонил менеджмент певицы с угрозами привлечь юристов и требованием удалить сторис. Конечно, я не удалил и сказал, пусть начнут с той же Википедии. И на самом деле это лишь небольшая часть истории с "Новой волной", потому что там есть очень интересный момент. Да, Анне, было 14, но я считаю, что это уже достаточно сознательный возраст, ведь моя подруга в те же 14 лет пела на сцене Революции Достоинства на Майдане Независимости в Киеве. И родители должны были понимать, что это оккупированная часть Украины и куда они едут", – поделился Бутурлакин.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что СолоХа обвинила Анну Тринчер в плагиате её эротического клипа на песню "Булочка".

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