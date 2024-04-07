Анна Кошмал неожиданно показала себя с рыжими волосами: сын узнал, а муж нет

Популярная украинская актриса Анна Кошмал предстала перед поклонниками в неожиданном образе – звезда показалась с рыжими волосами. Как известно, последние годы исполнительница главной роли в сериале "Сваты" не изменяет своему светлому русому оттенку. Впрочем, рисковать с покраской артистка все же не спешит, а лишь экспериментирует с изменением имиджа с помощью специальных масок в сети.

Так, Кошмал использовала трендовую TikTok-маску, которая делает шевелюру рыжей. Результатами своего эксперимента она поделилась в InstaStories.

Узнать на обнародованных кадрах любимую актрису очень сложно. Звезде действительно подходят огненные волосы, которые придают ее образу еще большей яркости. Впрочем, сама Анна вряд ли решит отказываться от своего нежного нынешнего образа.

Кошмал поделилась, что даже родные с трудом узнали ее с новой прической.

"Мишка (сын – ред.) узнал на видео, а муж нет", – посмеялась актриса театра и кино.

Кошмал также решила поинтересоваться у поклонников их мнения, поэтому провела опрос, стоит ли ей краситься в рыжий. оставив два варианта ответов: да и нет. Мнения фолловеров разделились почти поровну. На момент написания новости результаты голосования в процентах выглядели так: 52% были за покраску в рыжий, а 48% – против.

Отметим, что ранее Кошмал поделилась с поклонниками своими архивными фотографиями, сделанными в подростковом возрасте. Как уверяет звезда "Сватов", сейчас она кардинально изменилась, причем не так снаружи, как внутренне.

Как писал OBOZ.UA, 1 апреля известному украинскому певцу Дмитрию Монатику исполнилось 38 лет. В день рождения он впервые продемонстрировал свою новую прическу – музыкант стал блондином. По словам звезды, так называемый кризис среднего возраста его не затронул, и покрасил волосы он совсем по другой причине.

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