Анита Луценко поразила подтянутой фигурой и идеальным прессом: в чем секрет красоты 40-летнего тренера

Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с поклонниками новыми кадрами, которые сделала во время отдыха в солнечном Таиланде. 40-летняя ведущая похвасталась невероятно подтянутой фигурой и рельефным прессом, позируя на камеру в бикини трендового оттенка хаки.

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Соответствующие фотографии появились на Instagram-странице фитнес-тренера. В комментариях под одним из постов специалист по похудению рассекретила, какое наибольшее открытие сделала для себя в последнее время.

"Мы имеем много ролей: мама, тренер, подруга, соседка. С близкими одна, с другими – другая. Мое самое большое открытие за последнее время, чем больше ролей ты играешь, тем счастливее будешь. Играть них можно больше, имея больше знакомых, с которыми ты разная и говоришь о разном, имея больше сфер жизни. Неудача в одной сфере не будет давать ощущение обреченности", – написала спортсменка.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что отпуск Аниты Луценко проходила в достаточно активном темпе. Фитнес-тренер покаталась на Sup-доске, посетила интересные достопримечательности Таиланда и прогулялась по улочкам страны вместе с подругой Еленой Невмержицкой и дочерью Мией.

Однако, несмотря на интересные активности и впечатляющие виды, которые показала спортсменка, наибольшее внимание пользователей сети привлекла ее поразительная фигура.

"Спортивное тело в тонусе в любом возрасте – это лучшая благодарность и индикатор любви к себе за всю нашу жизнь. Анита, ты неотразима!"

"Какая красивая и женственная фигура".

"Вот это фигура! Вау".

"Какая вы невероятная, мисс идеал!"

"Какой красивый животик с прессом".

В чем секрет красоты 40-летнего тренера

Конечно, достичь такой подтянутой формы Аните Луценко не удалось бы, если бы она не соблюдала определенные правила и не вела здоровый образ жизни. Так, например, в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA многократная чемпионка по спортивной аэробике рассекретила, что залогом успеха для всех, кто хочет похудеть и достичь "фигуры мечты", является соблюдение четкого режима. Фитнес тренер советует ежедневно проводить по крайней мере 15-минутную тренировку и ложиться спать до 22:00, чтобы успевать высыпаться.

Кроме того, важное значение играет и правильное и сбалансированное питание. По словам Аниты Луценко, стоит стабильно иметь три приема пищи в день без перекусов, а также навсегда выбросить из головы миф о том, что для того, чтобы уменьшить массу тела, нужно мало есть и убрать из рациона каши, хлеб и картофель.

Также фитнес тренер поделилась лайфхаком, что поможет не "срываться" дома и не употреблять вредных продуктов. Для этого нужно просто не покупать их в магазине.

Анита Луценко также смогла разработать идеальный график для тренировок. Итак, утром можно сделать зарядку продолжительностью 5-10-15 минут до завтрака или через 40 мин после него. Если есть желание получить больше физической нагрузки, первая тренировка может длиться один час. О спорте днем тренер сказала так: "Если раньше говорили, что кардио полезнее, то сейчас тенденция такова: силовые и кардио идут на уровне по пользе. В идеале их лучше сочетать. Высокая интенсивность – это 75 минут в неделю, или низкая – 300 мин в неделю". Как отметила мотивационный спикер, для проведения вечерних тренировок нужно прислушиваться к своему телу. Если из-за физических нагрузок вам не удается заснуть – лучше их отложить.

Кроме того, в определенный период своей жизни Анита Луценко полностью отказалась от алкоголя. Она призналась, что смогла найти в таком решении только преимущества, среди которых: улучшение качества кожи лица и тела; отсутствие неприятных состояний утром или ситуаций, о которых пожалеешь; экономия денег, а также ребенку приятно не видеть ее с бокалом чего-то странно пахнущего.

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