Ани Лорак не вернулась в Россию после свадьбы: где предательница проводит медовый месяц

Певица-предательница Ани Лорак, которая в последние годы проживает и выступает в России, решила продолжить отдых после свадебной церемонии, поэтому не вернулась в Москву. Вместе с новоиспеченным мужем, испанцем Исааком Вижраку, она, вероятно, осталась на Мальдивах, где 14 февраля состоялась их романтическая свадьба.

Видео дня

Пара не торопилась покидать экзотический островной курорт, наслаждаясь атмосферой уединения. По словам самой Лорак, она мечтала о свадьбе у океана, и Мальдивы стали идеальным местом для реализации этой мечты. Видео из "путешествия" предательница активно публикует в Instagram.

В соцсетях Ани Лорак показалась улыбающейся, наслаждаясь отдыхом на берегу океана. Медовый месяц она проводит бок о бок с мужем, созерцая экзотических рыб и загорая на солнце.

Напомним, что официальный брак пары был зарегистрирован еще в сентябре 2023 года на Майорке, однако они не афишировали это событие. Само празднование свадьбы на островах прошло без излишней огласки: только океан, местные музыканты и самые близкие люди. Известно, что среди гостей присутствовали брат Лорак и дочь Исаака от предыдущих отношений, а дочь певицы София не смогла присоединиться из-за учебы.

Интересно, что в свое время она уже устраивала свадебную церемонию для 200 гостей, но в этот раз решила, что лучше никого не приглашать.

"Я мечтала об этом, но не думала, что это может быть так сказочно. Я просто однажды сказала, что хотела бы выйти замуж на Мальдивах. Я всегда видела эту картинку, всегда представляла себе, но это было что-то из сферы dream never happens", – рассказала росмедиа Ани Лорак.

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