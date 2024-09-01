Анджелина Джоли пожаловалась на работу в Голливуде и заявила о переезде: я чувствовала себя очень далекой от комфорта

Американская звезда Анджелина Джоли, родившаяся и всю свою жизнь проведшая в Лос-Анджелесе, пожаловалась на Голливуд и изменения, произошедшие в ее родном городе. Ей теперь приходится отфильтровывать всю звучащую из уст информацию, чтобы определенные темы оставить частными, а раньше, по словам актрисы, люди не стремились вмешиваться в личную жизнь.

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После того, как все шестеро детей Анджелины Джоли достигнут совершеннолетия, актриса планирует переехать в Камбоджу. Известно, что в 2005 году она стала гражданкой этой страны, родины ее приемного сына Мэддокса. О своем желании уехать из США звезда рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

"Я выросла в этом городе [Лос-Анджелес]. Я здесь, потому что должна быть здесь из-за развода, но как только им [детям] исполнится 18, я смогу уехать. Когда у вас большая семья, вы хотите, чтобы они имели приватность, покой, безопасность. Сейчас у меня есть дом, где я воспитываю своих детей, но иногда это место может быть... Человечество, которое я нашла по всему миру, не такое, с которым я выросла здесь. После Лос-Анджелеса я буду проводить много времени в Камбодже. Буду посещать членов своей семьи, где бы они ни были, в каком уголке мира", – сообщила актриса.

Джоли также добавила, что Голливуд раньше был иным и более комфортным для нее. Теперь ей приходится тщательно думать над темами личной жизни, какие можно рассказывать, а какие – нет. Поэтому на вопрос журналиста The Hollywood Reporter о статусе развода с актером Брэдом Питтом, звезда коротко ответила "нет", потому что не желает освещать эту информацию в целом.

"[Раньше в Голливуде] вы могли иметь это беспорядочное частное пространство, и работа говорила сама за себя. Сейчас отношение зрителей другое. Я пытаюсь адаптироваться к тому, чем делиться", – сказала она.

Анджелина Джоли сообщила, что из-за воспитания детей ей пришлось сделать паузу в актерской карьере на несколько лет, но теперь она готова к ней вернуться и научить своих потомков мастерству. Звезда начала брать их с собой на съемочные площадки, работать с ними над общими фильмами и т. д.

"Они немного взрослеют, становятся более независимыми. Я меньше нужна им и могу отлучаться на разные периоды времени. И они достаточно взрослые, чтобы присоединиться ко мне на работе. Это новый сезон в нашей жизни. Я очень рада, что они с каждым днем все больше и больше становятся самостоятельными", – сообщила Джоли.

В частности, она отметила, что быть актрисой с детства ее заставило сложное финансовое положение в семье: "Я рано стала актрисой, чтобы помогать маме оплачивать счета. Было время, когда мне нравилось быть артистом, а было время, когда я была очень, очень далекой от того, чтобы чувствовать себя комфортно в этом бизнесе. Я надеюсь, что смогу построить с ним [Голливудом] новые отношения".

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