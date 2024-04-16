Анастасия Приходько попала в ДТП в Черкасской области из-за ужасных дорог. Фото и видео

Украинская певица Анастасия Приходько попала в дорожно-транспортное происшествие на пути в поселок Чернобай Черкасской области, где должна была выступить с концертом в рамках тура "Холодно". Об основании аварии артистка не сообщила, хотя весомой причиной стало ужасающее качество дорожного покрытия.

На видео, которое Приходько опубликовала в InstaStories, видно ее автомобиль, загружаемый на эвакуатор. Он был на ходу, поэтому невозможно утверждать, что посреди ночи, кроме команды артистки, еще кто-то был на дороге и внезапно произошло столкновение.

"Ехала артистка на концерт в Чернобай.., а попала в ДТП", – подписала певица соответствующее видео.

Она показала состояние дорожного покрытия – глубокие ямы, которые невозможно объехать. Приходько не сдерживала свои эмоции от ДТП и остро выругалась.

"Я просто в ах**. Спасибо всем, кто помог! Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку. Испугалась невероятно!" – написала она.

Следующее видео из серии артистка опубликовала без звука из-за "трехэтажного мата", который она произносит. Приходько сообщила, что знает, кто ответственен за этот участок дороги, и потому, вероятно, будет обращаться с жалобами в компанию. Саму же причину ДТП она не объявила.

"А здесь я трехэтажный мат говорю в сторону компании... Я уже знаю, кто ответственен за эту трассу!" – отметила певица.

Как сообщал OBOZ.UA, последние несколько месяцев Анастасия Приходько ездит по городам Украины с концертами. В марте во время одного из них в Трускавце она потеряла близкого человека – концертного менеджера Григория Красницкого. Ему стало плохо под конец выступления певицы, но скорая помощь не успела спасти жизнь мужчине.

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