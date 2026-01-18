Американский ведущий заговорил о 'русской Одессе' и поплатился за это: как украинцы поставили его на место

Во время эфира популярного в США телешоу Late Night with Seth Meyers американский ведущий Сет Майерс допустил реплику, которую зрители восприняли как оскорбительную и невежественную. Речь идет о неудачной шутке об Одессе, которую в соцсетях расценили как распространение российского нарратива.

Фраза прозвучала в разговоре с актером Коннором Сторри – главного героя сериала Heated Rivalry ("Ожесточенное соперничество"), где тот исполняет роль российского хоккеиста. Именно это интервью и стало поводом для масштабной критики со стороны украинцев и иностранных пользователей.

Что именно сказал Сет Майерс в эфире

Во время разговора ведущий спросил у Коннора Сторри, из какой части Техаса тот родом. Актер ответил: "Из Одессы". После этого Сет Майерс пошутил: "Это, судя по названию, самая русская часть Техаса". Сторри ответил коротким "Да, примерно".

На самом деле в штате Техас действительно существует город Одесса, и Коннор Сторри родом именно оттуда. Однако шутку ведущего, в которой слово "русский" было применено к названию украинского города, зрители восприняли как неприемлемую – особенно в контексте полномасштабной войны России против Украины.

Реакция соцсетей: жесткая критика и требования извинений

После выхода эфира фрагмент разошелся в соцсети X, где пользователи массово обратились к Майерсу с требованием извиниться. Среди комментариев были как эмоциональные, так и аргументированные объяснения, почему такая реплика является неприемлемой.

"Не знаю, кто написал для тебя эту строчку, но она звучит крайне невежественно и стыдно. Одесса – это украинский город, который Россия неустанно атакует уже четыре года, убивая мирных жителей и разрушая его наследие".

"Сет Майерс, тебе следует извиниться".

"Господи, я думала это актер такое ляпнул, а это Майерс? Стало хуже".

"Да, Сет Майерс, сегодня Одессу снова обстреляли, и там зима. Кто это сделал? Ваши дорогие русские. Я понимаю, что вам не хватает образования, но извинитесь за свою некомпетентность, это покажет вас как сильную личность".

"Типичное воплощение чрезвычайно необразованного американца. Никаких больших сюрпризов для кого-либо в мире".

"Актер играет русского хоккеиста-гея в сериале, где задействованы настоящие русские актеры. Он для этого выучил русский. А твоя лучшая мысль о том, что Одесса – самый русский район Техаса? Да ладно, ты можешь лучше!"

А твоя лучшая мысль о том, что Одесса – самый русский район Техаса? Да ладно, ты можешь лучше!" "О, это же так жестоко, Россия непрерывно бомбит Одессу, днем почти нет электричества (как и по всей Украине, благодаря России), и ты это говоришь. Люди, которые увлеклись этим шоу и его актерами, никогда не преодолеют глупых обвинений".

(как и по всей Украине, благодаря России), и ты это говоришь. Люди, которые увлеклись этим шоу и его актерами, никогда не преодолеют глупых обвинений". "Проклятые подонки! Одесса – украинский город, только террористы называют его городом".

"Я, как человек, рожденный в украинской Одессе, говорю вам, с*чки, никогда не связывать это имя с чем-то русским".

"Город Одесса в Техасе был назван в честь украинского города Одесса, и он абсолютно ничего общего не имеет с Россией.Стыдно, что взрослый человек не может понять такой очевидной вещи и даже не знает, что Россия бомбит Одессу каждый день".

Что известно об Одессе в Техасе

Город Одесса в штате Техас возник вблизи железнодорожной станции Texas & Pacific Railway в 1881 году. Его название выбрали инвесторы из Зейнсвилла (штат Огайо), возглавляемые полковником Тилстоном Ф. Спенглером, именно в честь украинского города Одесса.

Тогда Одесса в Украине была известна как центр экспорта пшеницы и крупный порт, а название должно было ассоциироваться с "страной пшеницы" для фермеров. Позже город в Техасе активно развивался во время нефтяного бума 1929 года и стал важным центром нефтедобычи.

Почему "шутка" оказалась особенно проблемной

Сериал "Ожесточенное соперничество" посвящен российским персонажам, а в проекте задействовано немало российских актеров. На этом фоне реплика Майерса выглядела не просто как географическая ошибка, а как легкомысленное воспроизведение российского культурного маркера.

"Ожесточенное соперничество" – канадский спортивный романтический сериал, созданный Джейкобом Тирни для платформы Crave на основе романов Рэйчел Рид, которая утверждала, что поддерживает Украину, из серии Game Changers. Сюжет сосредоточен на тайных отношениях между канадским и российским хоккеистами.

Кто такой Коннор Сторри и почему в интервью говорили о России

Коннор Сторри – американский актер, известный ролью Ильи Розанова в сериале "Настоящее соперничество". Готовясь к роли, он полтора месяца изучал русский язык по четыре часа в день. По его словам, на съемочной площадке его даже принимали за человека с русским происхождением.

Актер также рассказывал, что в юности посещал хоккейные матчи команды Odessa Jackalopes из Одессы, штат Техас, а для сериала даже привлекали настоящих хоккеистов, среди которых был бывший игрок этой команды.

