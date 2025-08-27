Алина Гросу сыграет одну из главных ролей в ленте 'Голос сердца'

На живописных киевских локациях, напоминающих одесские лиманы с бескрайним горизонтом, начались съемки романтической комедии "Голос сердца". Лента обещает заставить зрителей и смеяться, и влюбляться, и даже немного плакать.

Работа над проектом началась еще в конце 2021 года, но была приостановлена из-за полномасштабного вторжения. В 2025-м творческая команда вернулась к съемкам. Съемочный процесс продолжается с начала августа, а кинотеатральный релиз запланирован на осень-зиму 2026 года".

Одну из главных ролей в фильме исполняет певица Алина Гросу. Она играет Лину Стар – харизматичную артистку и продюсера талант-шоу "Мега голос", чья история тесно связана с главным героем. Это особенная роль для Алины: "Мне нравится эта героиня своей многогранностью. Она меняется, проходит путь от закрытой, недосягаемой звезды до женщины, которая снова доверяет любви и своим чувствам. Надеюсь, зрители увидят в ней живого человека, даже в ее слабые моменты", – говорит Гросу.

В фильме также снимаются Артур Логай, Алексей Нагрудный, Клавдия Дрозд и Арина Трегуб. Режиссер – Алина Чеботарева.

Сюжет рассказывает о ветеране войны Жеке из провинциального городка, который узнает, что у него есть 8-летняя дочь. Он отправляется в столицу Украины, чтобы стать частью ее жизни, и случайно попадает на кастинг вокального шоу. Там он встретит новые вызовы, шанс на примирение с прошлым и неожиданную любовь.

"Голос сердца" – это не просто фильм, а откровенный разговор о любви, втором шансе в жизни и силе музыки.