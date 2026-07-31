Актриса Анна Кузина, которая была популярной в России, высказалась о коллегах из сериала "Универ" и вспомнила, как они поддерживали украинцев

Украинская актриса Анна Кузина, которая в свое время приобрела широкую популярность благодаря роли Яны Семакиной в российском сериале "Универ", откровенно рассказала, поддерживает ли она сейчас связь с бывшими коллегами. По словам артистки, после начала полномасштабного вторжения России в Украину между ними возникла слишком большая пропасть.

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Кузина призналась, что в свое время актеры сериала, который в РФ считается одним из самых популярных, были дружны, однако большая война кардинально все изменила. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Актриса говорит, что, несмотря на многолетние съемки в российском сериале, значительную часть времени она проводила в Украине: "Незадолго до того, как меня утвердили в "Универ", в театре "Сузирья" вышел спектакль "Депо Северное". У меня был очень хороший агент, который отстоял важное для меня условие: два раза в месяц я обязательно приезжала в Киев, чтобы играть в этом спектакле. Поэтому, даже несмотря на интенсивные съемки, я постоянно жила между двумя городами. Съемочный процесс проходил не непрерывно, были паузы, и если они совпадали с показами спектакля, я сразу возвращалась в Киев. Фактически всё это время постоянно ездила туда и обратно".

"С коллегами по съемочной площадке у меня были нормальные профессиональные отношения. Хорошо помню, что даже во время Революции достоинства мои коллеги по съемкам поддерживали меня и украинцев. Это было совсем другое время. По крайней мере, таким я его запомнила. Мы дружили, много времени проводили вместе. Но после того, что произошло, между нами образовалась слишком большая пропасть. У каждого своя позиция, свои ценности. Я не вижу возможности поддерживать те отношения, которые были раньше", – продолжила актриса.

На вопрос, звонили ли ей коллеги из России в начале вторжения, она ответила: "В первые дни полномасштабного вторжения звонили, спрашивали: „Как ты? С тобой все в порядке?" Я ответила, что со мной все хорошо. А потом общение просто сошло на нет. И я тоже перестала выходить на связь. Помню, как сначала многие публиковали посты со словами "Нет войне", но буквально за очень короткое время эти посты исчезли. Возможно, им сказали их удалить, возможно, они находились под давлением – теперь это уже не имеет никакого значения. Между нами образовалась слишком большая пропасть. Какими бы теплыми ни были наши отношения когда-то, все это осталось в прошлом".

В настоящее время Анна Кузина живет то во Франции, то в Украине – в начале вторжения она вместе с сыном нашла убежище за границей. В прошлом году она получила приглашение во всемирно известный парижский театр "Дю Солей", где играет в спектакле "Здесь живут драконы. Вторая эпоха: 1918-1933. Шок и ложь", посвященном событиям ХХ века и истокам современной войны России против Украины.

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