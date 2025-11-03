Актер-воин Даниил Мирешкин заявил о разводе с женой: что погубило их брак

Украинский актер Даниил Мирешкин, который в 2022 году добровольно ушел защищать Родину, объявил о разводе с коллегой Ксенией Даниловой. Пара была вместе 8 лет и воспитывает общую дочь Василису.

Видео дня

В разговоре на YouTube-канале "Характер" командир пехотного взвода 12 бригады специального назначения "Азов" поделился причинами болезненного решения. По его словам, брак был на грани еще до полномасштабного вторжения России.

Воин признал, что им не удалось сохранить семью под гнетом войны. "Мы сейчас находимся в процессе развода. Это вопрос сегодняшнего дня", – ошеломил интервьюера актера.

Он не стал скрывать причины или замалчивать проблемы в семье. Вместо этого военный с позывным "Культура" поделился, что трудности в браке появились до его мобилизации.

"У нас были сложности до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, побороть, но это в целом трудно. В разные периоды в нашей семье были разные решения. Я не могу сказать, что война стала причиной в нашем случае. Но с войной ко мне и к жене пришло осознание, что не нужно мириться с тем, что нас не устраивает", – объяснил Мирешкин.

По его словам, осознание быстротечности жизни стало решающей точкой в отношениях пары. Вместе они пришли к выводу, что чувствуют себя счастливее, сильнее и спокойнее отдельно друг от друга.

"Пара должна усиливать и улучшать друг друга. В моем случае, мне кажется, что это не так", – резюмировал воин.

В то же время бывшие возлюбленные сохраняют дружеские отношения, в которых живет поддержка, уважение и желание в любви вырастить общую дочь. Ей до сих пор не сообщили о разводе. Отец признался, что ему страшно об этом разговаривать с ребенком. Возможно, для безболезненного решения вопроса пара обратится к психологу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Даниил Мирешкин публично наехал на Тараса Цымбалюка, сыгравшего "азовца", и напомнил о его "грехах". В ответ его коллега-актер не стал подбирать слов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!