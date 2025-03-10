Ахтем Сеитаблаев высказался о судьбе жителей Крыма после деоккупации: одни должны уехать, другие – сдать два экзамена

Актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, который с начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ, поделился мнением относительно судьбы жителей Крыма после освобождения украинскими военными. Режиссер считает, что абсолютно все люди, поселившиеся на полуострове после российской оккупации в 2014 году, должны уехать, а остальные жители – пройти два тестирования на знание украинского языка и истории.

Видео дня

Об этом знаменитость рассказал в интервью каналу "Ми – Україна". Он отметил: все преступники, причастные к уничтожению Крыма, должны понести наказание.

"Все те, кто поселился в Крыму после 2014 года, должны выехать тотально. Они нарушили, как минимум, две законодательные базы: международную и украинскую. Они сознательно ехали на оккупированную территорию. Независимо от того, есть ли они прямыми сторонниками Путина или нет, приехали на оккупированную территорию – обязаны выехать. Остальные должны, как по мне, через определенный срок сдать как минимум два экзамена: на бытовое знание украинского языка и истории", – высказался актер.

Как отметил Ахтем Сеитаблаев, люди, которые откажутся проходить проверку, однако не являются преступниками, могут остаться на территории Крыма. Эти граждане смогут спокойно жить на территории полуострова, работать и даже получить гражданство. Однако, по мнению режиссера, для них должны быть определенные запреты.

"Есть два исключения. Ты не имеешь права быть у власти любого уровня. И не имеешь права выбирать власть какого-либо уровня", – заметил Сеитаблаев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ахтем Сеитаблаев впервые вспомнил момент, когда узнал о смерти отца в Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!