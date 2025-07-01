Ада Роговцева растрогала фото единственного сына, который умер от рака
Украинская актриса Ада Роговцева поделилась редкой фотографией со своим покойным сыном, режиссером Константином Степанковым. Ровно 13 лет назад его жизнь оборвалась из-за неизлечимой болезни – рак.
Трогательным кадром легендарная артистка поделилась на личной странице в Instagram. Под публикацией она коротко написала: "1-го июля 2012 года день смерти моего сына".
На архивном фото Ада Роговцева и Константин Степанков предстали перед камерой в похожих шляпах. Актриса прижалась к груди сына, который со своей стороны нежно обнял маму за плечи.
В комментариях под постом подписчики Ады Роговцевой посочувствовали ее болезненной потере и выразили искренние слова поддержки:
"Светлая память. Материнское сердце не заживет никогда".
"Мои соболезнования, пусть с миром покоится ваш ангелочек".
"Эту боль ничто не утолит. Но у вашего сына была вы, лучшая мама!"
"Крепко обнимаем".
Напомним, что Константин Степанков отошел в мир иной, когда ему было всего 49 лет. Он занимался театральной и кинорежиссурой, работал в Международной академии экологии, а также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, мужчина имел жену и дочь.
После смерти сына Ада Роговцева выпустила книгу мемуаров с символическим названием "Свидетельство о жизни". Во время презентации произведения она говорила: "Меня на этом свете нет. После смерти сына меня не стало. Не знаю как, но я нашла в себе какие-то силы, и написала эту книгу. Потому что сейчас я не выхожу на сцену, а когда играешь в театре всю жизнь, то получаешь от вас, зрителей, энергию, любовь, заинтересованность. Теперь я обессилена, потому что не имею этого. Но, может, еще соберусь и буду продолжать выходить на сцену. Потому что у меня есть дочь – мой друг, воин, который не отходит от своей мамы, у меня есть трое внуков. Это – моя кровь, мои нервы, моя душа, моя жизнь. Ради них я продолжаю жить".
Пришлось пережить знаменитости и смерть любимого мужчины. Будучи студенткой, Ада Роговцева влюбилась в на то время женатого преподавателя Константина Степанкова. У мужчины было много поклонниц среди соискательниц образования, но его сердце смогла завоевать актриса. Когда преподаватель официально развелся, они начали строить отношения, а в 1959 году сыграли свадьбу. К сожалению, их история любви трагически завершилась в 2004-м, когда Константин Степанков ушел в мир иной из-за онкологии.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ада Роговцева посвятила трогательное сообщение покойному мужу.
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