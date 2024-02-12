Ада Роговцева растрогала фото с сыном, умершим от рака в 49 лет

Знаменитая украинская актриса Ада Роговцева показала редкий архивный кадр со своим единственным сыном, умершим 1 июля 2012 года после безуспешной борьбы с раком. Константину Степанкову было всего 49 лет, а 11 февраля 2024-го он мог бы отпраздновать 62-летие.

Именно в день рождения сына легенда украинского театра и кино поделилась с поклонниками их общим архивным фото. Черно-белый снимок Ада Николаевна разместила на личной странице в Instagram.

Актриса решила не писать длинных строк о своей потере, горе от которой, как признавалась сама звезда, она до сих пор до конца не пережила. Зато артистка оставила одно короткое слово: "Сын".

На фото Роговцева и ее наследник, которого уже нет в живых, следуют по дороге по улице.

Под постом собрались участливые трогательные комментарии как от поклонников актрисы, так и от ее близких, которые были лично знакомы с умершим: "Светлая память Косте, пусть покоится в мире с Богом", "Объятия семье. Невыразимое сожаление все годы без него. До сих пор не могу понять и принять его уход. Приходит Костик во сне", "Господь, утеш сердце матери", "Царство небесное и светлая память".

Как известно, причиной смерти Константина стало онкологическое заболевание. У мужчины была жена и дочь. Он занимался театральной и кинорежиссурой, работал в Международной академии экологии, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

После смерти сына народная артистка выпустила книгу мемуаров под символическим названием "Свидетельство о жизни". Она вспоминала, как Константин говорил ей, что есть свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, но нет свидетельства о жизни. Когда Кости не стало, актриса решила исправить эту ситуацию.

"Меня на этом свете нет. После смерти сына меня не стало. Не знаю как, но я нашла в себе какие-то силы, и написала эту книгу. Потому что сейчас я не выхожу на сцену, а когда играешь в театре всю жизнь, то получаешь от вас, зрителей, энергию, любовь, заинтересованность... Теперь я обессилена, потому что нет этого. Но, может, еще соберусь и буду продолжать выходить на сцену. Потому что у меня есть дочь – мой друг, воин, который не отходит от своей мамы, у меня есть трое внуков. Это – моя кровь, мои нервы, моя душа, моя жизнь. Ради них я продолжаю жить", – признавалась во время презентации книги Роговецва.

Как писал OBOZ.UA ранее, Ада Роговцева вспомнила о своей поездке в Авдеевку Донецкой области пятилетней давности. В настоящее время город находится под ежедневными террористическими обстрелами, он является одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты проводят штурмы с целью оцепить населенный пункт.

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