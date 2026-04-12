Ада Роговцева показала, как готовилась к Пасхе в большом семейном кругу: приехали даже внук и зять с фронта. Фото

Актриса Ада Роговцева показала, как готовилась к Пасхе в большом семейном кругу и поделилась фото с родными, среди которых были внук и зять, которые сейчас воюют на фронте. 88-летняя народная артистка Украины продемонстрировала, как вместе с близкими придерживается семейной традиции – ежегодно собираться вместе, чтобы красить и разрисовывать пасхальные яйца.

По словам Роговцевой, для ее семьи это прежде всего возможность побыть вместе и пообщаться. Актриса опубликовала кадры накануне праздника в своем Instagram.

В посте актриса отметила, что к подготовке приобщаются все – и взрослые, и дети: "Традиции неизменны. Каждый год все вместе – дети и взрослые красим, разрисовываем яйца-крашанки. И это прежде всего возможность увидеться и пообщаться – побыть вместе накануне Пасхи".

На обнародованных фотографиях Роговцева показалась вместе с дочерью Екатериной Степанковой, внуками, зятем, а также маленьким правнуком Константином. Компанию семье также составила активистка Юлия Бартле.

На фото зафиксирован процесс подготовки: родные актрисы сосредоточенно работают над писанками, экспериментируют с цветами и орнаментами. Отдельное внимание привлекают кадры, где длинноволосый внук Роговцевой – Алексей Степанков – занимается писанкарством, а также зять Алексей Скляренко, который внимательно и сосредоточенно разрисовывает яйцо.

Также актриса показала трогательные моменты со своим правнуком, с которым вместе создавала праздничные писанки. На отдельных фотографиях видно уже готовые пасхальные яйца – разноцветные, с традиционными и авторскими узорами.

Ранее OBOZ.UA писал, что, на Рождество, Ада Роговцева уже появлялась в полном семейном кругу – тогда она вместе с четырьмя поколениями своей семьи исполнила колядку на киностудии имени Александра Довженко.

