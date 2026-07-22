93-летняя Джоан Коллинз поразила своей фигурой рядом с 61-летним мужем: в чём секрет её вечной молодости и что ест актриса, когда ей нужно похудеть

93-летняя голливудская звезда Джоан Коллинз опубликовала фотографии с отдыха в Сен-Тропе (Франция), где она позировала у бассейна вместе со своим мужем, 61-летним продюсером Перси Гибсоном. Несмотря на свой почтенный возраст, актриса демонстрирует стройную фигуру и не скрывает, что никогда не гонялась за модными диетами или пластической хирургией.

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Ее фото с отдыха появились в Instagram. Как пишут в Daily Mail, Коллинз уверяет, что никогда не прибегала к пластической хирургии или "уколам красоты".

"Никаких скальпелей. Когда-то очень давно я сделала ботокс и возненавидела это. Я – актриса, мне нужна мимика", – говорила она.

По ее словам, главное правило, которого она придерживается уже много лет, – не переедать. С годами актриса стала есть значительно меньше. По ее словам, организму уже не требуется столько же пищи, сколько в молодости.

"В 50 лет тебе нужно вдвое меньше еды, чем в 25. В 75 – еще вдвое меньше. Сейчас я ем примерно четверть того, что ела, когда была молодой", – рассказывала Коллинз.

Она подчеркивает, что не любит жестких диет и считает, что для поддержания формы достаточно просто есть меньшими порциями (дефицит калорий). Впрочем, если нужно быстро избавиться от нескольких килограммов, у Коллинз есть свой проверенный способ.

"Если вам нужно сбросить несколько килограммов, чтобы влезть в какую-то одежду, три дня подряд ешьте вареные яйца и брокколи", – рассказывала она.

В то же время актриса не скрывает, что не отказывает себе в удовольствиях. Она может выпить бокал вина, съесть десерт или выпить кофе с сахаром, но, по ее словам, всегда знает меру.

"Я не переедаю. Просто съедаю примерно половину того, что лежит у меня на тарелке, и не люблю себя в чем-то ограничивать", – объясняла Коллинз.

Более того, каждый день в ее рационе присутствует авокадо (улучшает эластичность кожи, уменьшает сухость и борется с воспалениями благодаря полезным жирам и витамину Е). Кроме того, звезда принимает витамины и убеждена, что качественное питание играет не меньшую роль, чем косметический уход.

Не менее важной частью ее жизни остается физическая активность. В молодости Джоан часами танцевала, позже занималась пилатесом, а теперь плавает и выполняет упражнения вместе с физиотерапевтом.

В частности, актриса никогда не ложится спать с макияжем, пользуется увлажняющим кремом и уже более 70 лет защищает лицо от солнца.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще в июне этого года Джоан Коллинз поразила своим появлением на премьере фильма A Murder Between Friends. Тогда она призналась, что не разделяет современного увлечения модными суперфудами.

"Я вижу, как эти люди пьют зеленые соки, едят капусту и киноа – все это на вкус как нарезанный картон. Зеленый чай просто отвратительный, он как чернила. По утрам я выпиваю большую чашку чая и две чашки настоящего кофе. Мне кажется, что здорового питания стало слишком много", – говорила звезда.

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