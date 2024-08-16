Елена Мозговая показала редкое фото 9-летней дочери от Дэвида Аксельрода

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая поделилась с аудиторией редкой фотографией 9-летней дочери Соломии, отцом которой является певец и композитор Дэвид Аксельрод. Женщина сфотографировала своего самого младшего ребенка на заднем сиденье автомобиля.

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Уникальное изображение деятель культуры опубликовала на своей Instagram-странице. Пользователей сети поразила естественная красота девочки, унаследовавшей лучшие черты облика от родителей.

"Счастье выглядит именно так", – оставила краткий комментарий Елена Мозговая под сообщением.

На опубликованном фото Соломия одета в красочное летнее платье с широкими бретелями, которое хорошо сочетается с длинными распущенными волосами.

Подписчиков украинки очаровала внешность 9-летнего ребенка продюсерши, поэтому в комментариях появилось много комплиментов.

Отметим, что Соломия не единственная дочь Елены Мозговой. Женщина является мамой 30-летней Зои, биологическим отцом которой стал первый муж предпринимателя Дмитрий, и 26-летней Евгении от Александра Пономарева.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Мозговая отреагировала на каминг-аут 30-летней дочери Зои, полностью поддержав ее отношения с избранницей.

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