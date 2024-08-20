'Вы эту песню точно не слышали': Елена Мозговая обнародовала редкую запись Николая Мозгового 70-х годов

Эстрадный певец, народный и заслуженный артист Украины Николай Мозговой в 70-х записал веселую композицию о весне, которую раньше мало кто слышал. Дочь композитора-песенника, продюсер Елена Мозгова нашла архивную запись и показала ее подписчикам.

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По ее словам, эта песня была частью его раннего творчества, когда детей у звезды еще не было. Звук вместе с фото появился у Instagram Елены Мозговой.

"Вот так нашла. Вы эту песню точно не слышали! Это запись начала 70-х, еще и меня на свете не было. Фото более позднего периода, пока не нашла нормального качества начала 70-х, поэтому добавила это", – написала продюсер.

Она обнародовала лишь часть песни, где слышно, как Николай Мозговой брал высокие ноты в сопровождении зажигательной мелодии. Драйва композиции добавляли инструменты: духовые, струнные, барабаны.

Напомним, известный певец скончался 30 июля 2010 от остановки сердца. Артист стал известен благодаря таким композициям: "Край, мій рідний край", "Минає день, минає ніч", "Знов я у гори іду", "Зачаровані слова".

Елена Мозговая рассказывала, как прошел последний месяц его жизни и что случилось в то роковое утро, когда исполнителю стало плохо.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер поделилась с аудиторией редкой фотографией 9-летней дочери Соломии, отцом которой является певец и композитор Дэвид Аксельрод.

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