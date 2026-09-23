Во Львове студентка за один день ограбила Zara и Stradivarius: решение суда удивило

Во Львове студентка за один день дважды похитила товары из магазинов ZARA и Stradivarius на общую сумму свыше 2,1 тыс. гривен. По каждому эпизоду Галицкий районный суд признал ее виновной, однако в связи с объединением дел окончательно назначил ей штраф в размере 1700 гривен.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Во время судебного заседания девушка полностью признала свою вину, искренне раскаялась и заверила, что больше не будет совершать подобного.

Как произошли кражи

Правонарушения произошли 18 мая 2026 года с разницей менее чем в час. Сначала в 15:34 девушка вынесла из магазина ZARA товар стоимостью 874,17 гривны (без НДС). Уже в 16:33 в магазине Stradivarius, расположенном по тому же адресу, она похитила вещей еще на 1249,17 гривен.

Поскольку в суд поступили два дела об административных правонарушениях, которые рассматривал один и тот же орган, в соответствии со статьёй 36 КУоАП их объединили в одно производство.

Доказательства и решение суда

Вина студентки по части 2 статьи 51 КУоАП была полностью подтверждена собранными материалами.

Среди доказательств суд рассмотрел административные протоколы полиции, письменные объяснения самой девушки, заявления представителей ООО "Индитекс Украина", акты инвентаризации и справки о стоимости похищенного имущества.

В то же время суду не были представлены какие-либо доказательства, опровергающие изложенные в протоколах обстоятельства правонарушений.

Учитывая личность студентки, характер совершенных правонарушений и степень ее вины, суд постановил, что для ее исправления и предотвращения новых нарушений достаточно назначить административный штраф.

За каждый эпизод суд назначил ей штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть по 1700 гривен.

В то же время, согласно части 2 статьи 36 КоАП, окончательный размер штрафа за более серьезное из правонарушений составляет 1700 гривен, которые должны быть уплачены в государственный бюджет.

Также суд обязал правонарушительницу уплатить 665,60 гривны судебного сбора.

Напомним, во Львовской области женщина похитила из торгового центра две упаковки лососевой икры стоимостью 3,3 тыс. гривен. Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 850 гривен, а также обязал уплатить 665 гривен судебного сбора.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве мужчина похитил из квартиры соседа сейф с деньгами и драгоценностями на сумму около 2 млн гривен. Правоохранители задержали подозреваемого, которому сообщили о подозрении в краже в особо крупных размерах.

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